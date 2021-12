Real Madrid está perto de assinar com Rüdiger

O Real Madrid já está próximo de Antonio Rüdiger e é o principal clube com potencial de contratá-lo para a próxima temporada. O contrato do zagueiro alemão de 28 anos com o Chelsea expira em junho de 2022 e as conversações entre as partes para renovar seu contrato ainda estão muito distantes, faltando apenas duas semanas para que o jogador esteja livre para negociar com quem ele quiser.

De acordo com o The Guardian, Rüdiger está pedindo um salário de 234 mil euros por semana, um valor muito inferior aos 163 mil euros por semana oferecidos pelo clube Stamford Bridge. O jogador alemão ganha atualmente 105.000 euros por semana. O zagueiro central é uma parte essencial do sistema de Thomas Tuchel, que tem insistido repetidamente que ele o quer em sua equipe no futuro. Azpilicueta, Christensen e Thiago Silva também estão prontos para a renovação.

O jornal inglês também informa que o Real Madrid já fez contato com a comitiva do jogador alemão, que estaria disposto a se juntar ao Santiago Bernabéu. O clube gostaria de repetir a fórmula utilizada com David Alaba, que terminou seu contrato com o Bayern de Munique e chegou em uma transferência gratuita sem que o Real tivesse que pagar uma taxa de transferência.

O Real Madrid está alegadamente à frente dos outros pretendentes de Rüdiger, incluindo Bayern Munich e Paris Saint-Germain. Tanto é assim que o The Guardian relata que as conversações entre o Real Madrid e Rüdiger para o jogador usar a camisa merengue em 2022 são “encorajadoras”.

Foto: Divulgação Chelsea