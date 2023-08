ACI promove evento “A Vaca Eficiente” para discutir avanços no agronegócio e estímulo à produção de leite no Vale do Paraíba

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACI), por intermédio da Diretoria de Agronegócio da Associação, promoverá o evento “A Vaca Eficiente”, que acontecerá no dia 19 de agosto, das 8h30 às 12h, no Ponto Rural, em São Francisco Xavier. A entrada é gratuita.

Com o objetivo de compartilhar informações sobre os avanços da genética na produtividade do gado leiteiro, o evento visa estimular o público presente a conhecer um pouco mais das boas práticas que vêm levando criadores e produtores a obterem resultados positivos no ramo.

Para conversar sobre o tema, a Associação trará Renato Landini Dias, Diretor-Presidente da Associação Paulista de Criadores de Gado Holandês. A palestra destacará o potencial dessa raça, que é reconhecida por apresentar os melhores índices de produção de leite, fruto de décadas de aprimoramento genético.

O evento representa uma oportunidade única para os profissionais e interessados no setor agropecuário conhecerem de perto os avanços tecnológicos que têm revolucionado a produtividade da criação de gado leiteiro. A ACI e a Diretoria de Agronegócio da Associação reforçam seu compromisso em oferecer informações práticas e relevantes para o desenvolvimento econômico da região.

Pedro Luiz Dias, Diretor de Agronegócios da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos (ACI), ressalta a importância de encontros como esse na região:

“A Vaca Eficiente”

“A realização do evento ‘A Vaca Eficiente’ representa um marco para a nossa região. O agronegócio desempenha um papel crucial na economia local e impacta diretamente a sociedade, desde os produtores rurais até os consumidores finais. Especialmente ao considerarmos o avanço da genética na produtividade da criação de gado leiteiro. Com esta tecnologia ao nosso lado, podemos impulsionar processos mais eficientes no campo e, consequentemente, na economia como um todo. Estamos orgulhosos de liderar essa iniciativa e de estabelecer o agronegócio como uma das frentes de atuação da ACI. Esta é apenas a primeira de muitas ações que estamos preparando para o decorrer deste ano, com o intuito de fortalecer ainda mais os laços entre a associação e as diversas áreas que compõem o setor produtivo de nossa região.”

Durante o evento, o palestrante fará um sorteio. O prêmio ainda não foi divulgado, mas, segundo os organizadores, “será algo memorável.”

Associação Comercial e Industrial

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos – ACISJC – é uma entidade civil que representa empresas comerciais e industriais da cidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico do município, defender os interesses da livre empresa e incentivar a integração com a comunidade.

A ACI não tem fins lucrativos e é mantida pela contribuição dos comerciantes associados, classe empresarial que representa. Atualmente, a ACISJC conta com cerca de 1.200 associados, e representa mais de 30 mil estabelecimentos, responsáveis por quase 200 mil empregos formais na cidade.