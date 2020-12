São José EC é campeão Paulista da Segunda Divisão

Foi com muita emoção que o São José EC ficou com o título do Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão de 2020. Depois de perder o jogo de ida da decisão por 2 a 1, a equipe do Vale do Paraíba não desistiu, teve dois jogadores expulsos e com um gol aos 45 minutos do segundo tempo venceu o Bandeirante pelo placar de 1 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na tarde deste sábado (19), e soltou o grito de campeão.

O São José EC jogava por uma vitória simples, isso porque, tinha a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado por conta da melhor campanha. Dener Silva, de cabeça, foi o autor do gol do título. Agora, ambas as equipes começam o planejamento para a disputa do Paulistão A3, já que conquistaram o tão sonhado acesso



A partida começou bastante equilibrada, enquanto o Bandeirante tentou segurar a bola no ataque muito por conta da vantagem que tinha no placar agregado, o São José tentava responder em contra-ataques rápidos, apesar de jogar em casa. A melhor chance do time mandante veio aos 32 minutos. Breno arriscou da entrada da área e a bola bateu na marcação. Lucas Lino pegou o rebote e chutou rasteiro, mas parou em uma bela defesa do goleiro Barbato



A resposta do Bandeirante veio dois minutos depois, quando Mendes viu o goleiro Matheus Lopes adiantado e chutou de muito longe, buscando o ângulo, mas a bola acabou explodindo no travessão. Nos minutos finais, o São José ainda teve o volante Gustavo Nicola expulso ao levar o segundo cartão amarelo. Mas a primeira etapa terminou mesmo com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, apesar da vantagem, o Bandeirante foi para a cima e nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, criou duas chances de abrir o placar. Aos sete minutos, João Vitor arriscou da intermediária e Matheus Lopes fez a defesa em dois tempos. No minuto seguinte, Tatá driblou dois marcadores, invadiu a área e chutou cruzado, mas a bola acabou saindo rente à trave.

Depois disso, o São José foi para o tudo ou nada, afinal com apenas um gol a equipe chegaria ao título. Aos 18 minutos, Dener Germano avançou pela linha de fundo e bateu cruzado, mas o goleiro Barbato conseguiu fazer a defesa com os pés. Já aos 36 foi a vez de Meneghel cobrar falta com perigo e dessa vez o goleiro do Bandeirante espalmou para escanteio.

Do outro lado, o time visitante também teve uma boa chance. Aos 38, Rubim invadiu a área e bateu na saída do goleiro, que conseguiu se recuperar e fazer a defesa. No rebote, Agnaldo apareceu livre na área, mas não conseguiu completar para o gol. Nos acréscimos, o São José teve mais um jogador expulso, mas mesmo seguiu fazendo pressão e depois de tanto tentar, abriu o placar aos 45 minutos. Depois de uma cobrança de falta alçada na área, Dener Santos resvalou de cabeça e mandou para o fundo das redes. Como precisava apenas de um gol, o time mandante soltou o grito de campeão

FICHA TÉCNICA

São José 1 x 0 Bandeirante

(jogo de ida: 1 x 2)

Data: 19/12/2020

Horário: 17h

Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SO)

Árbitro: Paulo Sergio dos Santos

Assistentes: Fernando Afonso Gonçalves de Melo e Osvaldo Apipe de Medeiros Filho

São José EC

São José: Matheus Lopes; Juninho, Raphael, Joaquim e Pavani (Meneghel); Gustavo Nicola, Mykaell e Neto Alexandre (Matheus Morais); Santiago (Bruno Luka), Lucas Lima (Dener Santos) e Breno (Dener Germano). Técnico: Ricardo Costa.

Bandeirante

Bandeirante: Barbato; Iury, Léo Cruz, Gabriel Bahia e Felix (Fabio Júnior); Gabriel Rapchan, Pedro Favela e Danilinho; Tatá (Agnaldo), João Vitor (Welbber) e Mendes (Thiago Rubim). Técnico: André Alves.

Foto: Rodolfo Moreira

Gol: Dener Santos, aos 45 minutos do segundo tempo, para o São José.

Cartões Amarelos: Gustavo Nicola e Joaquim (São José) e Agnaldo, Léo Cruz, Rapchan e Welbinho (Bandeirante).

Cartão Vermelho: Gustavo Nicola e Matheus Morais (São José)

FPF