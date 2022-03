FLUMINENSE E OLÍMPIA DISPUTAM VAGA NA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

A noite de quarta feira será marcada pelo encontro entre o tricolor carioca e o Olimpia, do Paraguai. Esse importante confronto será válido pela terceira fase da competição, sendo esse, o segundo jogo entre as equipes, o jogo de ida aconteceu no Rio de Janeiro. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo do esporte nacional e internacional acesse Betway e faça as melhores apostas tendo as melhores orientações e informações. Não deixe de fazer parte desse universo que já é febre ao redor do mundo, acesse o link e conheça!

O jogo de hoje está marcado para começar as 21:30 (horário de Brasília) no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, lembrando que, fazer gols fora de casa, o chamado gol qualificado, não é mais critério de desempate.

O jogo de ida foi vencido pelo Fluminense com o placar de 3 a 1, logo, a missão do clube paraguaio é vencer por pelo menos, três gols de diferença e seguir sem precisar ir para os pênaltis, caso a vitória seja por dois gols, a passagem de fase será definida pelos clubes através das cobranças de pênaltis. Qualquer valor menor do que dois da a vitória ao FLU.

Luiz Henrique que era dúvida para entrar em campo hoje, treinou normalmente e é provável que seja presença confirmada para o confronto. O atleta sofreu uma pancada no tornozelo após entrada dura cometida por Ivan Torres do Olimpia, por esse motivo o defensor do flusão chegou a ser dúvida.

O técnico do tricolor já deu indícios de que irá repetir a mesma escalação do time que venceu a disputa de ida, por isso devemos ver em campo, nos momentos iniciais a seguinte equipe:

Fábio, Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode e Cano.

Quem está fora: Fred (coxa), Samuel Xavier (coxa), Luan Freitas (joelho) e John Kennedy (pé)

Pendurados: Calegari e David Braz

Do outro lado do campo a provável escalação é a seguinte:

Olveira, Otálvaro, Salcedo, Alcaraz e Mateo Gamarra; Alejandro Silva, Ortíz, Marcos Gómez, Fernando Cardozo; Derlis González e Recalde.

técnico: Júlio César Cáceres

Quem está fora: Iván Torres e Víctor Salazar (suspensos)

Pendurados: Alcáraz e Ortíz

Fred, um dos maiores nomes da artilharia do Fluminense não viajou para Assunção junto com a delegação. O Atleta segue treinando do Rio de Janeiro e se recuperando de uma lesão sofrida na coxa direita. Os treinos de preparação já são com foco total nas semifinais do campeonato carioca onde os tricolores terão como adversários os botafoguenses.

Outros três nomes ficaram de fora da lista de relacionados para a viagem, são eles: Davi Duarte da zaga, o lateral-esquerdo Marlon e Samuel Xavier, que ultimamente vinha se queixando de dores na coxa e acabou sendo riscado da lista de relacionados.

A disputa entre os clubes será pura emoção, os Paraguaios entram em campo pro tudo ou nada, os brasileiros terão que segurar o placar na casa dos adversários e a torcida, que já esgotou os ingressos, fará a festa das arquibancadas.

Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay