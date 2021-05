Drip coffee: como apreciar a bebida?

A solução é perfeita para quem não abre mão de café coado. Você pode prepará-lo em qualquer lugar com água quente e combinar com seus biscoitos favoritos

Todo mundo gosta de café. E não estamos falando só dos brasileiros, que vivem no país que é o maior produtor mundial do grão. Vários outros lugares, como a Europa ou os Estados Unidos, são famosos por seus cafés, estabelecimentos que fazem sucesso vendendo a bebida que dá nome a eles.

Esse também é um produto que não pode faltar na maioria das casas e, não por acaso, é a bebida mais consumida em todo o mundo. Uma novidade promete estimular ainda mais esse hábito. Estamos falando do drip coffee, um café filtrado individual, ou “de bolso”, que você pode levar para qualquer lugar.

A ideia é tê-lo sempre à mão para incrementar o seu lanche ou qualquer outra ocasião em que um cafezinho seja bem-vindo. Nunca ouviu falar? Nesse texto vamos te contar tudo sobre esse novo jeito de preparar café, que tem ganhado cada vez mais adeptos em todo o mundo.

Café coado em qualquer lugar

As pessoas gostam tanto de beber café que, ao longo dos anos, a indústria tem investido em várias formas práticas de levar a bebida para qualquer lugar. Uma delas é o café solúvel. O método, no entanto, apesar de ser rápido e conveniente, não consegue conservar o sabor de um café coado.

As máquinas de café são outras opções para tomar café em qualquer lugar. Elas são ótimas pela praticidade e possibilidades de incrementar sabores preparar e drinks, mas nada se compara a um café coado na hora. O jeito clássico de preparar a bebida agrada a todos e é o preferido da maioria dos consumidores da bebida.

O drip coffee aposta nisso porque é um sachê de café que você pode levar para onde for. Até mesmo em casa essa pode ser uma boa opção, especialmente para quem mora sozinho ou quer a praticidade de preparar doses individuais ao longo do dia, sujando apenas o recipiente em que vai tomar a bebida.

Como funciona?

O pacotinho tem hastes nas laterais, que podem ser encaixadas nas bordas do copo ou xícara. Aí é só despejar água quente e coar o seu café ali na hora, exalando aquele cheirinho inconfundível. Afinal, uma das vantagens do café coado é o aroma, que já começa a estimular o paladar.

Apesar do modo de preparo simples, o drip coffee conserva todas as características de um café coado, porque o processo é o mesmo. A diferença é que ele é embalado individualmente e não exige acessórios para o processo, como coador e filtro.

Como o processo de coar é mais lento que os demais, é o que melhor ressalta as características do café, especialmente se você escolher uma marca com grãos especiais. Por isso o cheiro e o sabor do café preparado por esse método são inconfundíveis. E, com o drip coffee, você não precisa mais abrir mão deles.

Você só vai precisar de água quente para finalizar o processo, pois o calor do líquido ainda é fundamental para preparar a bebida quente. Quem gosta de tomar café com leite pode, inclusive, usar leite no lugar da água, conseguindo uma mistura com sabor mais concentrado.

Ele pode ser levado para o trabalho, para o curso, para o acampamento, para viagens ou qualquer outro lugar. Aí é só coar e beber. Na maioria das casas de todo o mundo é assim que o café é preparado e essa também é uma aposta das marcas que estão investindo no drip coffee.