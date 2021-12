Jacareí recebe edição especial da Feira Gastronômica & Artesanato

Evento será realizado nos dias 10 e 11 na Praça de Esportes do bairro Villa Branca

Cultura, arte e gastronomia são os destaques da edição especial da Feira Gastronômica & Artesanato da Villa Branca, em Jacareí. O evento, que será realizado nos próximos dias 10 e 11 de dezembro, contará com a participação de artesãos, músicos, artistas e tendas de gastronomia.

A edição natalina da Feira Gastronômica & Artesanato está programada para acontecer em torno da Praça de Esportes, na avenida das Letras, próximo ao número 1.490. Na sexta (10), o evento começa às 16h e segue até as 22h. Já no sábado, dia 11, a programação começa às 14h e se estende até as 22h.

Parte do dinheiro arrecadado com as vendas de artesanatos, comidas, bebidas e taxas de participação dos artesãos e comerciantes, será destinada para a manutenção do Lar Fraterno da Acácia, no bairro Cidade Salvador. A entidade é responsável por atender dezenas de idosos no município, segundo o organizador da feira, o aposentado Adilson Gusmão.

“Teremos um grupo de 40 artesãos mostrando todos os tipos de artesanatos. Desde aquele artesanato feito a partir de materiais recicláveis até trabalhos sofisticados com técnicas de patchwork e mosaicos. Teremos ainda objetos para decorar casas e acessórios pessoais, entre outras opções para os visitantes”, disse.

Na gastronomia, um show de lanches especiais, comidinhas e bebidas devem chamar a atenção do público. Serão 19 opções, entre barracas e food trucks, oferecendo hambúrgueres, torresmo, batata frita no espeto, lanches gourmet e churros com diversos sabores, além de cinco barracas de cervejas artesanais.

Feira Gastronômica & Artesanato

A edição especial da Feira Gastronômica & Artesanato na Villa Branca conta com o patrocínio da HS Consórcios, Piketuchas Papelaria Criativa, Mult Imóveis, Inec (Instituição Educacional Caminhar), Laboratório Unidade Médica e a empresa de segurança Panther, e o apoio da agência Pilares Relações Públicas, de São José dos Campos.