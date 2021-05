Guia das unhas saudáveis: veja quais os cuidados ideais

Saiba quais hábitos e produtos podem te ajudar a manter as unhas sempre fortes e bonitas

Há quem pense que cuidar das unhas é ir à manicure de vez em quando, mas a verdade é que a saúde das unhas não tem muito a ver com esmaltes e alicates. Assim como a nossa pele ou cabelos, a aparência das unhas tem muito a ver com o estado do nosso organismo como um todo.

Se estamos saudáveis, nossas unhas provavelmente também estarão. Mas, em alguns casos, pode ser necessário fazer tratamentos específicos para fortalecê-las, como usar colágeno para unhas ou vitaminas. Se as suas unhas se quebram com facilidade, por exemplo, você deveria pensar em cuidados adicionais.

O melhor jeito de manter as unhas sempre fortes e saudáveis é fazendo do cuidado com elas uma rotina. Quando o assunto é saúde, seja das unhas ou de qualquer parte do corpo, sempre é melhor prevenir do que tratar. A boa notícia é que isso pode ser feito com alguns hábitos, como ter alimentação balanceada.

Olhe para as unhas com atenção

Você sabia que, para além da aparência, as unhas podem indicar problemas em outras partes do corpo? Podem estar nelas os primeiros sinais de anemia, quando elas costumam ficar fracas e quebradiças.

Unhas com manchas marrons podem indicar micoses e até melanoma. Unhas brancas e avermelhadas podem ser sinais de doenças nos rins. E unhas com tom amarelado podem ser alertas de que você precisa verificar como estão seu pulmão e intestino.

Nunca tinha pensado na saúde das unhas? Fizemos uma lista de cuidados básicos que você deveria começar a adotar. E, claro, fique sempre de olho nelas para saber se não deveria consultar um especialista, especialmente em caso de problemas persistentes ou recorrentes.

Consuma vitaminas e minerais

As unhas precisam de vitaminas e minerais para ficarem fortes e bonitas. Aposte em alimentos ricos nesses nutrientes, especialmente as vitaminas dos complexos A e B, e também zinco, cálcio, ferro e iodo.

A escassez de alguma dessas substâncias costuma estar entre as causadoras de unhas fracas e quebradiças, além de favorecer o aparecimento de manchas e fungos.

Reforce a hidratação

As unhas são bastante porosas — até dez vezes mais que a pele — e, por isso, estão mais sujeitas à ação do ambiente e ressecamento. Por isso, a hidratação é fundamental. A saída é hidratar diariamente as mãos e as cutículas. A maioria desses produtos ainda ajuda a criar uma película protetora.

Proteja as mãos

Alguns produtos, como os de limpeza, podem expor as unhas a agentes agressivos. A dica é usar luvas sempre que for manusear algum produto químico. Se possível, lave e hidrate as mãos logo depois.

Deixe as unhas respirarem

Os esmaltes não fazem mal e alguns até contém hidratantes e outras substâncias que prometem fazer bem. No entanto, é recomendado deixar as unhas sem esmaltes por pelo menos um dia na semana. Isso diminui as chances de que elas fiquem quebradiças ou amareladas.

Use bases

As bases ajudam a proteger as unhas, tanto dos esmaltes quando de agentes externos que podem agredi-las. Além disso, costumam melhorar a fixação para quem vai pintar. Aposte naquelas com ingredientes que também ajudam a fortalecer e hidratar.

Evite unhas postiças

Elas são bonitas, mas costumam ser bem agressivas para as suas unhas naturais, especialmente se forem de acrílico. O motivo é que a aplicação costuma utilizar muitos produtos químicos e interferir na resistência das unhas.

Dê uma forcinha

Óleos, cremes e outros produtos para unhas podem fazer muita diferença para manter as suas sempre saudáveis e bonitas. Existem fórmulas desenvolvidas especificamente para as suas necessidades, como para restaurar, clarear, fortalecer ou simplesmente hidratar.