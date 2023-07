Verônica Ferriani mostra a força autoral de “Aquário” em São Luiz do Paraitinga

No dia 08, a cidade terá a oportunidade de desfrutar da apresentação, de forma gratuita, da cantora e compositora com seu renomado disco.

Aliando personalidade e intensidade, a cantora, compositora e intérprete Verônica Ferriani é reconhecida como um dos destaques da nova geração da música brasileira pela voz poderosa e pela identidade em suas composições. Seu terceiro disco, Aquário, teve uma estreia deslumbrante (listado como um dos melhores do ano) e para quem não conseguiu ir ao show, receberá a chance e sem precisar pagar para isso. No dia 07 de julho é a vez de São Luiz do Paraitinga receber o espetáculo.

Aquário

A turnê Aquário em Concerto, conta com o repertório de canções da compositora, como “Desajustada”, “Nomes de Homem” e faixas de autoria de Chico Buarque, Gilberto Gil e Criolo. Além das inspirações à temática futurista e urbana, encontradas no disco, o show ainda privilegia o aspecto existencial e melódico em arranjos intimistas, recriados em formato de pequeno concerto: voz, piano e cello.

Verônica é acompanhada por Salomão Soares, finalista da Montreux Jazz Competition 2017 e vencedor do MIMO Competition Award 2017, e Thiago Faria, compositor e cellista que foi responsável por musicais e trilhas sonoras em filmes e documentários e é integrante dos grupos: Quarteto Iapó, Brazú Quintê, e Ensemble Brasi.

Assista apresentação de “Nomes de Homem”:

https://drive.google.com/file/d/1cR6NiVHYHfzW30zU2C-ZxQwaLaQbtC6k/view?usp=sharing

Os shows gratuitos acontecem até setembro, em oito cidades do interior de São Paulo. São elas: São Luiz do Paraitinga, Guararema, Espírito Santo do Pinhal, Ribeirão Preto, Matão, São José do Rio Preto, Araraquara e Santa Bárbara D’Oeste.

A cantora tem 4 álbuns gravados, além da série “12 Anos em 6 Violões”, com 6 discos em duo lançados no ano passado; esteve em turnê durante 7 anos com o violonista Toquinho, além de gravações, DVDs e shows ao lado de Ivan Lins, Beth Carvalho, Mart’nália e Yamandu Costa. Apresentou-se em mais de 15 países e foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira (com a Gafieira São Paulo) e pelos prêmios Grão de Música, Catavento e Profissionais da Música em seus trabalhos solo.

Verônica Ferriani

Show: Aquário em Concerto

Por Verônica Ferriani

Gratuito

Data: 08/07 (Sábado)

Horário: 21h

Endereço: Praça Dr. Oswaldo Cruz, Centro – São Luiz do Paraitinga / SP

OUTRAS DATAS E CIDADES:



15/07 – Festival de Inverno de Guararema / SP

Endereço: Rua 19 de Setembro, 233

23/07 – Festival de Inverno de Espírito Santo do Pinhal / SP Endereço: Praça da Independência, s/n

17/08 – Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto / SP Endereço: Praça Quinze de Novembro

19/08 – Matão/ SP

Endereço: R. Vicente Russo, 451

31/08 – SESC São José do Rio Preto / SP

Endereço: Av. Francisco das C. Oliveira, 1333



01/09 – SESC Araraquara / SP

Endereço: Rua Castro Alves, Nº 1315

03/09 – Estação Romi em Santa Bárbara D’Oeste / SP, Endereço: Av. Tiradentes, 2

Ficha Técnica:

Show: Aquário em Concerto

Artistas: Verônica Ferriani (voz e composições), Salomão Soares (piano) e Thiago Faria (cello)

Engenheiro de som: Daniel Tápia

Iluminadora: Grissel Manganelli

Classificação livre e acesso gratuitos (todos os shows)

Chancela: Projeto selecionado no Edital Circulação do ProAC 2022

Assessoria de imprensa: Carolina Martins

Material aqui:

https://drive.google.com/drive/folders/1IosCD61pTFoeVPgroxqffOo4rQyhaSS5?usp=sharing

Mais sobre Verônica Ferriani:

Natural de Ribeirão Preto, radicada em São Paulo, cantora, compositora e intérprete, Verônica Ferriani vem se firmando como uma das grandes vozes da atualidade. Paralelamente ao trabalho autoral, ela apresenta também show baseado nos gêneros que são sua grande referência musical desde o início da carreira: o Samba e a MPB.

A convite de artistas consagrados como Beth Carvalho, Ivan Lins, Toquinho, Spokfrevo Orquestra, Elton Medeiros e Yamandu Costa, entre outros, Verônica integrou importantes projetos do gênero em palcos pelo Brasil, além de especiais (show + disco) em homenagem ao centenário de compositores icônicos como Herivelto Martins, Adoniran Barbosa, Ataulfo Alves e Nelson Cavaquinho, Silas de Oliveira, Luiz Gonzaga.

Através do Projeto Novas Vozes do Brasil, a convite do Itamaraty e Ministério da Cultura, foi convidada a representar a nova geração da música brasileira em shows por países como a Rússia, Japão, Israel, Espanha, Portugal, Colômbia e Argentina.

Como líder-integrante da Gafieira São Paulo, ganhou o Prêmio da Música Brasileira em 2011, na categoria melhor grupo de samba. Como intérprete, venceu o Prêmio Grão (2018), o Prêmio Profissionais da Música (2016) e o Prêmio Catavento (2009 e 2018).

Verônica Ferriani nas redes:

SITE | YouTube | Facebook | Instagram