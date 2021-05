Tradutor Juramentado para processo de cidadania. Entenda como funciona.

Não é de hoje que muitos brasileiros cultivam o sonho de morar, estudar ou trabalhar fora de nosso país, procurando novos horizontes para explorar. Mas não só isso, alguns procuram conseguir sua dupla cidadania.

Caso você esteja procurando por isso, é necessário saber que a tradução juramentada será necessária para que esse sonho se realize, afinal, isso depende de certos processos e estes envolvem documentos importantes.

A tradução se faz necessária pois nem todos documentos que você emite (ou emitiu) no Brasil, tem a mesma validade nos outros países e por conta disso, eles precisam ser traduzidos por um tradutor público oficial.

Então, para quem quer começar a planejar sua nova vida em outro país se pergunta: onde posso encontrar o profissional que possa fazer esse trabalho?

Neste texto, vamos falar sobre a importância do tradutor juramentado, como encontrá-lo e explicar como ele produz este tipo de documento.

O que é Tradutor público juramentado?

O tradutor juramentado é um profissional que atende a uma demanda muito específica: a tradução de documentos.

Os que são chamados tradutores juramentados, são profissionais habilitados para traduzirem documentos emitidos do Brasil para uma ou mais línguas ou de outras línguas para o português, para que tenham validade aqui.

Ele serve para a questão do processo de dupla cidadania pois são vários os documentos que precisam ser traduzidos para que sejam aceitos nos países de destino.

Esse “poderio” se torna cargo do tradutor juramentado pois é de caráter e atribuição dele não só traduzir os documentos, mas também ter fé pública como intérprete em juízo.

Para exemplificar em casos de cidadania, o profissional juramentado por atuar em casos como o de traduções de documentações relacionadas a casamentos com estrangeiros

Além disso, pode ser visto em situações de comercialização de imóveis para fora, no registro de rebentos nascidos no Brasil que estão voltando para o país de origem dos pais.

O profissional juramentado pode ser encontrado nos cartórios, tabeliães de notas e/ou locais onde exista a necessidade deste tipo de reconhecimento, tradução e interpretação, este último, dentro dos limites das adaptações entre as línguas envolvidas.

Quais documentos exigem tradução juramentada

Visto isso, o tradutor juramentado tem sido bastante procurado pelos brasileiros que, como já dito, querem estudar, trabalhar e/ou morar em países estrangeiros que têm outras línguas não-lusitanas (como o inglês, italiano, alemão, francês, etc).

Então, a partir deste momento, se tratando de outra língua, cultura e lei, essa tradução juramentada de documentos para a cidadania se faz necessária pois, assim como no Brasil, por lei, os documento que forem registrado ou expressos num idioma que não faz parte do país, não terá efeitos legais para com as entidades públicas do mesmo, nisso entra a tradução, que deve acompanhar o documento.

Listamos aqui os documentos mais requeridos para a tradução:

Passaportes;

Certidões de nascimento;

Certidões de casamento

Certidões de casamento sem averbação de divórcio;

Certidões de óbito;

Certidões de antecedentes criminais;

Diplomas e certificados;

Carteiras de vacinação;

Históricos escolares;

RGs, CNHs e carteiras profissionais;

Certificados de estado civil ou certificados consulares;

Recibos e/ou declarações de impostos de renda.

É preciso lembrar que em outros casos, as noções adicionais sobre quais as papeladas necessárias e que exigem tradução juramentada precisam ser revistas no consulado do país e/ou na escola, faculdade ou empresa que estiver solicitando.

Onde encontrar um tradutor juramentado?

O tradutor juramentado pode ser consultado nos cartórios, tabeliães de notas e/ou locais onde exista a necessidade deste tipo de reconhecimento, tradução e interpretação o que faz com que a tradução consiga ser feita nestes locais mesmo não sendo no seu estado, pois valem em qualquer estado, só precisa ser habilitado pelo CNJ na junta comercial do estado.