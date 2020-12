Dicas para lavar calça jeans na máquina de lavar Samsung

É possível encontrar uma peça jeans no guarda-roupa de quase todas as pessoas, essas são peças versáteis que são muito utilizadas no dia a dia. Para que essa peça coringa seja preservada, é fundamental que você faça a lavagem corretamente em uma máquina de lavar com a assistência técnica Samsung em dia.

De acordo com o CEO da famosa marca de jeans a Levi ‘s, Chip Bergh, as peças jeans nunca deveriam ser lavadas para que elas não se desgastam. Contudo, com a ajuda da tecnologia é possível fazer a higienização dessas peças sem que o desgaste das mesmas sejam grandes.

Pensando nisso, selecionamos algumas dicas para você fazer a lavagem de roupas jeans na máquina de lavar Samsung que esteja funcionando perfeitamente com a assistência técnica da Samsung correta. Continue lendo e saiba mais!

Como lavar jeans na máquina de lavar Samsung

Antes de colocar suas peças jeans diretamente na máquina de lavar Samsung, é fundamental que você leia a etiqueta presente em sua roupa, desse modo, você irá ver detalhadamente como a peça deve ser higienizada.

Além disso, é de extrema importância que você separe os tecidos e tons parecidos, para que nenhuma peça seja manchada ou danificada durante o processo de lavagem. Certifique-se que sua máquina está funcionando corretamente, caso contrário, procure por uma assistência técnica máquina de lavar Samsung.

Siga também as instruções da Samsung, segundo a assistência técnica da Samsung em SP, você deve escolher o melhor ciclo de lavagem para cada tipo de roupa. No caso das roupas jeans, o ideal é que você utilize um nível de água mais alto na lavagem principal e um ciclo adicional de enxágue para garantir que nenhum sabão em pó fique na peça e na máquina.

Como lavar jeans na mão

Essa é uma opção que muitas pessoas evitam, principalmente quando se tem tecnologias como a máquina de lavar de autorizada da Samsung para realizar esse serviço.

No entanto, lavar as peças jeans na mão é o melhor método para não danificar seus jeans, o ideal é que você deixe a peça de molho por algumas horas e faça a higienização com sabão para roupas delicadas.

Dicas extras

Para que você faça a melhor higienização possível de suas peças, confira algumas dicas:

Não coloque mais de 5 pares de peças de jeans na máquina para lavar juntas;

Não use alvejantes;

Sempre use água fria;

Seque seus jeans à sombra;

Lave e seque as peças ao avesso.

Para finalizar, caso sua máquina de lavar apresente algum problema durante a lavagem, conte com uma assistência técnica lava e seca Samsung para fazer o conserto do eletrodoméstico!

Imagem de MichaelGaida por Pixabay