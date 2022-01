Rionegro e Solimões lançam “Vida de Cão” com participação de Gusttavo Lima

Regravação foi a primeira faixa escolhida para iniciar a divulgação do novo DVD “A História Continua” e chega no YouTube e nos aplicativos de música nesta sexta-feira, 21

Rionegro e Solimões começaram 2022 com o pé direito. A dupla mais querida do Brasil iniciou o ano com novos projetos e em janeiro já presenteia os fãs com dois cases que, com certeza, serão hits nacionais. Dia 21 deste mês, a dupla prepara uma releitura de “Vida de Cão”, grande sucesso lançado em 2006 (“Do Jeito da Gente”).

Mudanças não são fáceis, exigem coragem e muita responsabilidade. Sair da zona de conforto é difícil, mas Rionegro e Solimões sabem com maestria fazer esse tipo de manobra. É a única maneira de crescer e não à toa os cantores rumam para 33 anos de carreira em 2022 (a serem comemorados em 1°de abril).

Gusttavo Lima

“Vida de Cão”, que já é hit nacional, ganhou uma nova releitura e contou com a participação especial de um dos maiores cantores da música atual, Gusttavo Lima. Pronta para ser lançada nesta sexta, 21, a faixa é o primeiro single oficial do DVD “A História Continua” – projeto captado no ano passado que reuniu músicas inéditas e grandes sucessos de carreira e trouxe também as participações de Henrique e Juliano e Jorge e Mateus – além do já citado Gusttavo Lima.

Rionegro, que também é o autor da obra, comenta: “Vida de Cão” é um dos grandes clássicos da nossa carreira e não poderia ficar de fora deste projeto. Cantar esse modão com Gusttavo Lima foi bom demais. Faz parte da nossa história”. Já Solimões, completa: “Essa releitura é muito parecida com a versão original, gravada em 2006. Tem todos os arranjos gravados na época. Quisemos fazer bem próximo do original”, completa Solimões.

O clipe desta releitura traz um momento pra lá de irreverente e peculiar. Em determinado momento, Gusttavo Lima, extremamente feliz, não se contém e simplesmente pega Solimões no colo, o aninhando como bebê. Sem dúvidas, esse foi um dos pontos altos da gravação, muito comentado pela mídia que cobriu o evento e também pelo público presente. Vale a pena assistir ao clipe para acompanhar de perto essa bonita cena.

Sobre o projeto

Após 18 anos sem gravar um DVD oficial, Rionegro e Solimões fizeram história na noite de 8 de dezembro de 2021. Foi nesta data que, em meio a uma grande comoção, emoção e muita felicidade a dupla carimbou a concretização de mais um megaprojeto, gravando seu mais novo DVD, “A História Continua”.

A captação reuniu músicas inéditas e grandes sucessos de carreira e teve também a participação especial de grandes sertanejos, corroborando a grandiosidade do acontecido. É com grande felicidade e orgulho que Rionegro e Solimões revelaram as participações especiais de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Henrique e Juliano.

Contando com 18 (dezoito) faixas, que alternam entre inéditas e sucessos de carreira, a dupla escalou um time de peso para trabalhar nos bastidores. A direção de vídeo foi assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical ficou a cargo de uma referência no meio musical: Junior Melo e a produção executiva foi comandada pela Mega Produções Artísticas – Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

É claro que não ficaram de fora músicas que povoam a memória afetiva dos fãs da dupla sertaneja mais querida do Brasil. “Peão Apaixonado”, “De São Paulo a Belém”, “Sola da Bota” e “Bate o Pé”, entre outras, foram cantadas em uníssono pelo público, que a cada acorde dado e a cada melodia cantada, se emocionava e interagia com a dupla no palco.

Rionegro e Solimões

A dupla tem 32 anos de carreira, agradando desde a criancinha que começa a descobrir as notas musicais até as pessoas que alcançam a melhor idade. Não tem uma faixa etária específica para gostar de clássicos populares como “Peão Apaixonado”, “Frio Da Madrugada”, “A Gente Se Entrega”, “De São Paulo A Belém”, “Na Sola da Bota”, entre tantas outras canções que marcaram e ainda marcam a vida das pessoas.

Rionegro e Solimões chegam a essa marca sendo uma das duplas mais respeitadas do Brasil, colecionando números extremamente satisfatórios. Entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 300 músicas gravadas, 19 CDs e 5 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 7.000 vezes, venderam mais de 13 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Em tempo: eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família (“Peão Apaixonado”, 2000), Cabocla (“Floresce”, 2004), América (“Na Sola da Bota”, 2005) e A Favorita (“Vida Louca”, 2008).

Um brinde e novos caminhos

Rionegro e Solimões presenteiam os fãs com mais uma novidade. Dessa vez, saindo em partes da esfera musical, a dupla se prepara para lançar a cachaça Modão. Em breve em todos os mercados do Brasil o produto foi desenvolvido pela Cachaçaria João Mendes, de Perdões/MG.

A Cachaça Modão segue a linha das cachaças premium do mercado e apresenta quatro estilos completamente diferentes para o bom entendedor, mas que acabam se completando ao paladar:

Cachaça Modão Prata: Armazenada por 01 ano em tonéis de Inox;

Cachaça Modão Amburana: Armazenada 02 anos em tonéis de Amburana;

Cachaça Modão ouro: Armazenada por 02 anos em tonéis de Carvalho Europeu.

A dupla apresenta também uma versão Supreme da Modão – “A Cachaça Modão Premium são duas madeiras. É armazenada 03 anos em tonéis de Jequitibá Rosa e tonéis de Carvalho Europeu”, explica Rionegro. “Esse sim é o combo completo. Curtir o lançamento de “Vida de Cão” tomando uma cachacinha Modão”, finaliza Solimões

VIDA DE CÃO

(Rionegro)

Já faz tanto tempo, que tudo acabou

Mas meu coração com a solidão não se acostumou

Eu só penso nela, não tem solução

Saudade sufoca o dia inteiro

Quando chega a noite é um desespero

Não aguento mais oh vida de cão

Dê alguma coisa aí pra eu beber

Pois já não consigo me controlar

Esse amor passou todos os limites

Eu ‘tô precisando desabafar

Dê alguma coisa aí pra eu beber

Não se preocupe se eu chorar

‘Tô apaixonado, desesperado

Vou ficar maluco se ela não voltar

“Oh vida cão… Au au au”

Eu só penso nela, não tem solução

Saudade sufoca o dia inteiro

Quando chega a noite é um desespero

Não aguento mais, oh vida de cão

Dê alguma coisa aí pra eu beber

Pois já não consigo me controlar

Esse amor passou todos os limites

Eu ‘tô precisando me desabafar

Dê alguma coisa aí pra eu beber

Não se preocupe se eu chorar

‘Tô apaixonado, desesperado

Vou ficar maluco se ela não voltar

Dê alguma coisa aí pra eu beber

Não se preocupe se eu chorar

‘Tô apaixonado, desperado

Vou ficar maluco se ela não voltar

Obra completa de Rionegro e Solimões – incluindo coletâneas, trabalhos ao vivo e DVDs

1989 – Samba e Cachaça



1991 – Primeiro Vento



1993 – Meu Amor



1995 – Sonhei



1997 – Peão Apaixonado



1998 – O Amor Supera Tudo



1999 – De São Paulo À Belém



1999 – Bate o Pé



2000 – Bailão do Rionegro e Solimões



2000 – Bate o Pé – Ao Vivo



2001 – Só Alegria



2002 – Ensaio Acústico



2003 – Na Sola da Bota



2004 – De Bem com a Vida



2005 – O Grito da Galera



2005 – Clube do Batidão



2006 – Do Jeito da Gente



2008 – Arrastão



2011 – Virou Festa



2013 – O Cowboy Vai Te Pegar



2017 – Sucessos de Hoje



2018 – Deus Abençoou

CURIOSIDADES DE RIONEGRO E SOLIMÕES

1) Rionegro e Solimões são mineiros, nascidos em Claraval/MG;

2) Os dois já formavam uma “dupla” bem antes da fama, quando trabalhavam em uma das fábricas de calçados de Franca (SP);

3) A dupla lançou seu primeiro LP no dia 1 de Abril de 1989, agora completa 32 anos de carreira – A mentira que se tornou verdade!

4) E por incrível que pareça, o primeiro DVD dos artistas também foi gravado em primeiro de abril;

5) Início da fama – o sucesso chegou em 1998, quando lançaram o sexto disco, pela PolyGram, obtendo uma vendagem de mais de 1 milhão de cópias. Destacam-se neste disco as composições “Falta Você”, de Rionegro, “A Gente Se Entrega”, de Pinóchio, “Tô Doidão”, de Rionegro e Solimões, “Saudade Pulou no Peito”, de Rionegro e Domiciano, “De São Paulo a Belém”, de Pinóchio e Nilma e ”Frio da Madrugada” de Pinóquio, que logo se tornou um hit, além da regravação do clássico “Cuitelinho”, de domínio público, adaptado por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó;

6) Em 1998, ainda, aumentou sensivelmente o número de shows, assim como o público presente em suas apresentações. Fizeram um show em Brasília para mais de 80 mil pessoas. Divinópolis, em Minas Gerais, para mais de 70 mil. E em Americana – São Paulo, para cerca de 50 mil pessoas. Neste ano, a Festa do Peão de Americana registrou recorde de congestionamento no show da dupla;

7) A dupla fez a inauguração do Villa Country, em São Paulo, que é considerada a casa mais importante da América Latina no segmento sertanejo, com show para convidados, artistas e imprensa em julho 2002;

8) Solimões é considerado o “Rei do Instagram” devido sua forma peculiar de escrever as legendas (caipirês como diz o próprio) e suas postagens engraçadas. Um fato importante é que ele tem pouquíssimas postagem e tem mais de 400 mil seguidores, outra observação é que ele atingiu o número máximo para seguir as pessoas;

9) O Instagram do Rionegro já mostra mais o dia a dia do cantor, o que ele faz quando não está no palco, que é pescar – treinar os cavalos – estar com a família, e claro, estar na fazenda;

10) A dupla conquistou o público em geral – atravessando gerações – da criança a melhor idade;

11) Rionegro não tem fotos de infância. Na época uma máquina fotográfica era considerada artigo de luxo e quase ninguém na região tinha o objeto;

12) Solimões tem uma família que é talento puro. Seu filho, Gabeu, também é um artista da música e, a exemplo do pai, segue construindo sua estrada dentro do show business;

13) Carol Felizardo também filha de Solimões segue os passos do pai e é hoje cantora profissional;

14) Sabrina Sato trata Solimões como seu chaveirinho. Em seu programa, no dia 24 de janeiro de 2015, a apresentadora pegou o cantor no colo em uma brincadeira ao vivo;

15) Em 1997, “Peão Apaixonado” estourava em todo o Brasil, fazendo com que a dupla ficasse reconhecida nacionalmente. Nessa época, Rionegro chegou a se apresentar em alguns programas de TV sem seu carimbo característico, o chapéu de cowboy!

16) A dupla tem uma forma simples de escolha de single. Todas que eles gravam eles acreditam que são potenciais hits de carreira. Nunca gravaram algo que não gostassem 100%;

17) Lançada em 2013, na Festa do Peão de Barretos, “O Cowboy Vai Te Pegar” foi um marco na história da dupla. Foi através dela e de seu vídeo clipe repleto de humor que os sertanejos viralizaram pela primeira vez na internet e conquistaram os jovens;

18) Lançado em 1995, o álbum “Sonhei” reúne alguns sucessos de carreira, como “Morrendo de Amor”, “Sei Que Vou Chorar” e a faixa que empresta nome ao projeto. O que pouca gente sabe é que a capa deste disco traz uma peculiaridade: para ficar da mesma altura que Solimões, Rionegro teve que entrar dentro do rio e ficar submerso dos joelhos pra baixo. Obviamente o fotógrafo usou um truque de câmera para que ninguém notasse a armação;

19) Ainda sobre a capa de “Sonhei”, Rionegro afirma que dentro da sua bota havia dois lambaris após fotos;

20) Nem sempre o nome oficial da dupla foi Rionegro e Solimões. Antes eram chamados de Zé Divino e Felizardo;

21) Embora pareça, Rionegro não é um cara alto. Mede 1.65m. Já Solimões mede 1.42m;

22) O nome do produtor que ajudou a dupla no início da carreira é Maestro Pinocchio. Aí voltamos toda a ligação com o primeiro de abril. Muitas e muitas curiosidades acerca desta data;

23) Rionegro e Solimões foram os precursores da importação e miscigenação do country com o sertanejo raiz;

24) A dupla já regravou sucessos peculiares de outros artistas. Como “A Sua Maneira” (Do Jeito Da Gente, 2006), conhecida na voz de Dinho Ouro Preto, que por sua vez fez a adaptação de “De Musica Ligera”, da banda argentina Soda Stereo.

25) Outra regravação que agradou ao Brasil foi a música “Lenha” (“Só Alegria 2001”), conhecida originalmente na voz de Zeca Baleiro;

26) Ainda falando em versões, Rionegro e Solimões cantaram a música Dois, gravada originalmente por Paulo Ricardo. O lançamento desta aconteceu em 2006, no disco “Do Jeito Da Gente”;

27) Solimões faz diversas versões de músicas conhecidas de outros artistas em seu instagram. Bora conferir? @SolimoesCantor

28) Chrystian e Ralf são importantes na vida de Rionegro e Solimões. A dupla gravou uma série de composições de Rionegro que, ao ganhar dinheiro, conseguia se manter no início na carreira e investir na dupla. De várias, vale o registro de três: “Camisa Manchada”, “Brigas”, “Noite”;

29) Rionegro e Solimões tem como inspiração a dupla Milionário e José Rico, os amigos além de incluir em seu repertório canções dos ídolos regravaram a música “Solidão” para homenageá-los;

30) Pouca gente sabe, que a cantora Rafaela Neves e o cantor João Neves são filhos de Rionegro;

31) Rionegro e Solimões foi a primeira dupla sertaneja a gravar e lançar um DVD no Brasil;

32) Rionegro torce pro Santos, já Solimões é Cruzeirense.

Contatos:

Shows: Mega Produções Artísticas: 062-3639-6132 / Renato Tanger 016 -99223-2106.

Site – http://rionegroesolimoes.com.br/

Canal Oficial do YouTube – https://www.youtube.com/user/rnegroesolimoes

Facebook – https://www.facebook.com/rionegroesolimoesoficial Twitter – @rionegroesolimoes

Instagram Dupla – @rionegroesolimoes Instagram Rionegro – @rionegrocantor Instagram Solimões – @solimoescantor