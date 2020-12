A lavadora LG facilita muito a lavagem de roupas no dia a dia, principalmente as roupas íntimas que antes eram lavadas a mão, atualmente podem ser higienizadas de forma mais simples em uma lavadora LG. Caso ela apresente problemas, é fundamental contar com uma assistência técnica LG.

Por serem peças que entram diretamente em contato com nossas partes íntimas, fazer a higienização correta das mesmas é indispensável, por isso, é muito importante saber como lavar roupas íntimas na lavadora LG.

Para te ajudar, selecionamos algumas dicas de como fazer essa limpeza na máquina lavadora da LG e como uma assistência técnica da LG pode te ajudar caso seu eletrodoméstico apresente problemas. Continue lendo e saiba mais!





Como configurar a máquina?

O primeiro passo para fazer a lavagem adequada de suas roupas íntimas é verificando as instruções das etiquetas, nelas você encontrará os cuidados que deve ter ao fazer a limpeza em sua máquina após a manutenção ou conserto de lavadora LG, para ter um bom resultado.

As peças íntimas, de modo geral, têm elastano em sua composição, sendo assim, utilizar alvejante clorado não é indicado. A assistência técnica LG em SP também indica que você utilize sacos especiais para evitar com que as roupas íntimas enrosquem em outras peças, além disso, devem ser lavadas do lado avesso.

Saiba também como configurar sua máquina:

8 a 10 kg: lavagem silenciosa;

Top Gun: esterilização das peças;

Titan: para tecidos delicados;

Sapience: para lavagem inteligente das peças.

Dicas para lavar roupas íntimas

Além das dicas citadas anteriormente, selecionamos mais algumas indicações que profissionais de uma assistência autorizada da LG para fazer a lavagem de peças íntimas:

Separe as peças da mesma cor e tecidos para serem lavadas juntas;

Prefira lavar peças de renda/com pedraria à mão;

Não use água quente para lavar roupas íntimas;

Não centrifugue ou torça as peças.

Para que suas peças sejam lavadas corretamente, mantenha sua máquina lavadora com a higiene e manutenção em dia. Conte com técnicos de lavadora LG para realizar serviços mais complexos.

Cuidados após a lavagem

Além dos cuidados que você precisa ter ao fazer a lavagem, é de extrema importância que você tenha alguns cuidados após a lavagem para que sua peça seja ainda mais preservada. Confira:

Pendure as peças de forma vertical no varal;

Deixe suas peças secando na sombra e em locais arejados;

Antes de utilizar as peças, passe com ferro para evitar a proliferação de bactérias.

Como citado anteriormente, caso sua lavadora LG apresente algum problema, conte com profissionais de uma assistência técnica lava e seca LG!

Foto de Karolina Grabowska no Pexels