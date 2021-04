Decoração contribui para transformar ambientes sem grandes mudanças estruturais

Com um toque de criatividade, personalidade e as ferramentas certas, repaginar a casa se torna uma ótima atividade para o final de semana

Quem nunca percebeu a monotonia no ar e sentiu que algo precisa mudar para ficar bom? Isso está mais comum do que nunca. O tempo a mais que passamos em casa nos permite observar com um olhar mais crítico as coisas ao nosso redor – e, claro, isso acaba gerando aquela vontade gigante de mexer em tudo.

Se você também é assim, não pense duas vezes: mexa em tudo mesmo! Essa é a oportunidade de reorganizar o espaço para melhorar a praticidade, funcionalidade e o conforto. Basta ter em mente quais são os objetivos para o local e bastante desapego para colocar a mão na massa com sucesso!

A forma como um ambiente se apresenta tem a capacidade de influenciar nossos sentimentos. A ansiedade e o estresse, por exemplo, podem ser afetados por espaços que não cumprem sua função. Então, reservar um tempo para colocar tudo em ordem pode ser exatamente o que precisa para lidar com alguns sentimentos.

A melhor maneira de começar é sempre pelo básico. Mudar objetos e móveis de lugar pode ser o suficiente para algumas pessoas. Contudo, há casos em que o ambiente não exala personalidade. Isso pode ser facilmente resolvido explorando as inúmeras possibilidades que existem no mundo da decoração.

Os indecisos podem ficar tranquilos. Não é preciso se prender a apenas um estilo de decoração para representar sua essência. Assim como nós somos diversos, a decoração também pode ser. Basta ter cautela para ornar as escolhas, sem que os estilos entrem em conflito.

Após buscar as inspirações para a decoração, é hora de planejar como colocar em prática, e, para isso, aqui vai uma dica de ouro: tenha as ferramentas certas. Mudanças pequenas como pendurar um quadro ou consertar um móvel podem dar um trabalho enorme sem o uso de ferramentas elétricas — elas facilitam muito no dia a dia.

Com o estilo em mente e as ferramentas certas, é hora de partir para a ação. Este é o momento de usar e abusar da criatividade para deixar sua marca. Pinte as paredes, ou, se preferir, cole um papel de parede, faça uma composição de quadros e aposte nas plantas para dar um toque de vida ao ambiente.

Caso a sensação de que algo está faltando permaneça, invista nos pequenos detalhes, que podem trazer conforto para o espaço. Roupas de cama que combinem com a paleta de cores do ambiente, bem como almofadas e tapetes, são detalhes fundamentais junto da iluminação ideal, e são capazes de dar o toque final na decoração.

Foto:Divulgação