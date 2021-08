R7.com lança serviço de checagem de notícias para combater fake news

MonitoR7 apura informações de redes sociais, aplicativos de mensagens e declarações polêmicas de autoridades e personalidades que repercutem na sociedade

A partir de hoje o portal R7.com disponibilizará um serviço de checagem de informações, o ‘MonitoR7’. O serviço contará com uma estrutura para identificar informações que circulam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens e estão se tornando “virais”.

‘MonitoR7’

O ‘MonitoR7’ trará publicações diárias, para identificar a circulação de notícias falsas e apontar para os leitores do portal R7.com quais são as informações confiáveis. As publicações vão identificar a origem e como circularam as informações que foram objeto de checagem, além de mostrar como foi feita a verificação de informações, de forma clara e objetiva.

Fake news

Além das publicações nas redes sociais e aplicativos de mensagens, o serviço também checará declarações de autoridades ou personalidades que causam controvérsia e podem conter informações incorretas. O ‘MonitoR7’ trará checagem em tempo real de informações transmitidas em lives, depoimentos e entrevistas coletivas, quando envolverem temas polêmicos e de repercussão.

O projeto terá uma equipe exclusiva e dedicada de jornalistas, que contará o apoio da redação da RecordTV e do R7.com. Os profissionais conduzirão um minucioso processo de apuração, revisão e correção das informações, utilizando as ferramentas necessárias para detectar fake news. A distribuição das checagens será feita pelo portal, nos jornais durante a programação da TV e por meio da hashtag #MonitoR7 no Twitter, Facebook e Instagram do portal R7.com.

Portal R7.com

Por meio de uma área dedicada no portal R7.com, o público também poderá contribuir com o ‘MonitoR7’ e enviar sugestões de informações suspeitas que estejam viralizando.

As sugestões podem ser enviadas através das redes sociais do portal R7.com, pela hashtag #MonitoR7 ou pelos serviços de mensagem direta.

Twitter – @portalR7

Facebook – /portalr7

Instagram – @portalR7

Imagem de S. Hermann & F. Richter por Pixabay