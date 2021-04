A automação industrial pode ser vista como a aplicação da tecnologia específica para a produção de certos equipamentos. O principal objetivo da automação industrial é fazer com que alguns trabalhos de grandes indústrias fiquem mais práticos de serem feitos, sem precisar de muito esforço dos funcionários. A automação pode partir de controles remotos industriais, até conversores de frequência.

A seguir, explicaremos mais afundo o que é automação industrial, quais são os tipos e como é importante esse tipo de serviço nas indústrias atualmente, facilitando o dia a dia dos funcionários, e aumentando a produtividade das empresas, fazendo que com o aumento tecnológico, empresas consigam se destacar positivamente em relação à concorrência.

A evolução de sistemas de automação industrial

Após o período da segunda guerra mundial, que começou as invenções das primeiras máquinas por comando numérico e sistemas controladores, para facilitar nos projetos industriais. E com o passar dos tempos, especificamente nos anos 70, com a invenção dos computadores, surgiu a ideia de usar tais aparelhos em sistemas de automação.

Mais pra frente essas ideias só iriam evoluir, para que os sistemas de automação industrial se tornassem mais velozes e seguros para os funcionários das empresas. E com essa evolução da automação industrial, veio a criação de sistemas que auxiliam muito no desenvolvimento diário da produção industrial, os controladores são um bom exemplo dessa evolução necessária.

Tipos de automação industrial

Os tipos de automação industrial são divididos em três partes. O primeiro é a automação fixa, que é muito caracterizado pela rigidez na hora de configurar certo equipamento, ou seja, na hora da criação de uma programação no modelo de automação fixa, não tem como reverter posteriormente as configurações feitas nos displays dos controles industriais.

Também tem a chamada automação programável, que é muito recomendada para processos que produzem uma variedade distinta de produtos, e precisa de alteração na programação o tempo todo. E a automação flexível, que por sua alta tecnologia, promove uma boa flexibilidade de configurações nas máquinas, para produzir diferentes produtos com facilidade.

Benefícios da automação industrial

A automação industrial é melhor para a empresa economicamente, pois tem um padrão de qualidade muito elevado e possui garantia em relação a sua duração. Além disso, pelas máquinas serem sempre feitas e programadas com tecnologia de ponta, dificilmente terá algum erro na produção dos seus produtos na empresa, pois máquinas de automação garantem qualidade em seus desempenhos.

Além disso, é indiscutível que serviços de automação industrial tornam os processos industriais mais flexíveis, em relação à mudança rápida ou não da programação de um único material, que produzirá peças diferentes, por exemplo. É um ramo tecnológico que já tem muito espaço nas indústrias e só tem a crescer pela facilidade e segurança que ele traz para a empresa e seus funcionários.

Imagem de Michal Jarmoluk por Pixabay