Porquê casar de tênis

Saiba porque deixar o salto alto e o sapato social de lado para aderir ao conforto no dia do seu casamento.

O tênis está cada vez mais substituindo os saltos altos e sapatos sociais na planilha de orçamento de casamentode muitos noivos. Isso pode acontecer por vários motivos, e vamos listá-los agora para te convencer a aderir a esse calçado mesmo na festa mais formal da sua vida:

Ser fiel a sua personalidade

Muitas mulheres não se identificam com sapatos mais comumente reconhecidos como femininos, como sandálias, sapatilhas, scarpins e flats, dentre tantos outros. Se você não usa esse tipo de sapato na sua rotina por não se sentir bem com eles, por que usar em um dia tão especial?

A mesma coisa vale para os homens, que também tem certa variação de opções de calçados, mas que só usam tênis no dia a dia. Se você não se sentir bem com o sapato, não use.

Não tem nada pior do que se sentir fantasiado, ao invés de se sentir bem consigo mesmo. Algumas formalidades dessa cerimônia foram estabelecidas socialmente com o passar dos anos, nenhuma delas é obrigatória na hora de curtir a festa.

Mais Conforto

Não importa o quão confortável você acha que o seu calçado é, um tênis sempre pode ser muito mais. Isso porque é indiscutível que um sapato sem salto, maleável e inicialmente pensado para prática de atividade física, sempre vai ganhar de outro modelo mais rebuscado.

Além disso, se você não tem o hábito de usar outros tipos de calçado no seu dia a dia que não sejam o tênis, eles podem se tornar ainda mais desconfortáveis pela falta de prática e uso. Afinal, tem muita diferença entre um solado rasteiro e um salto de oito centímetros.

Aproveitar Mais a Pista de Dança

Com o conforto proporcionado pelo tênis, você pode aproveitar muito mais para dançar e se divertir com seus convidados. Afinal, vai poder se divertir sem sentir aquele dedinho machucado ou o calcanhar incomodando.

Quem sabe isso não te proporcione até mesmo fotos mais originais?

Estiloso

Se você é ligado em tendências fashion, sabe o quanto o tênis pode ser um item indispensável na hora de transformar uma composição em algo mais estiloso, principalmente se combinado a peças de roupa mais formais.

O sapato casual em meio a uma produção alinhada, quebra a expectativa de um sapato igualmente mais formal, causando certo estranhamento e criando a percepção de um look estiloso.

Comprar para usar uma vez só?

De único uso já basta o vestido de noiva ou o colete de cetim do terno, não acha? Se você não tem o hábito de usar outros tipos de calçados, provavelmente você não vai conseguir inseri-lo no seu dia a dia, e, consequentemente esse sapato caro que você investiu um alto valor será usado apenas no dia da festa do seu casamento, para depois ficar como recordação na prateleira.

Não é muito mais interessante investir em um tênis que com certeza usaria no seu dia a dia, e lembrar dele na semana seguinte a festa quando olhar para baixo e o estiver usando na ida para o trabalho?

Inúmeras possibilidades de personalização

Calma. Quando falamos em usar tênis na sua festa de casamento, não nos referimos àquele com cores neon que você usa na academia. Caso queira, pode usar esse também, não é proibido, mas aqui nos referimos principalmente a tênis com um design diferente ou cor mais chamativa. Como o dourado, prateado e até mesmo o clássico branco.

Caso nenhum dos tênis disponíveis no mercado te agradar, não têm problema. É possível comprar um calçado comum e personalizá-lo de diversas formas: substituir o cadarço por fita de cetim, colar pingentes e miçangas elaboradas em toda a lateral, usar muito brilho, pérolas, rendas… vale até criar textura com tule. O limite é a sua imaginação.

E se todo mundo aderir também?

Se o que te impede de aderir o tênis como o calçado oficial do seu casamento, for a vergonha de se sentir diferente, que tal convidar todos os presentes a participar desse momento com você?

Na hora de enviar os convites, inclua “seu tênis favorito” como dress code da cerimônia ao lado de onde você colocaria “casual chic” ou “black tie” e veja na hora da festa muitos pares de pés confortáveis e convidados surpresos.

Já imaginou as fotos desse momento?

Fotos de personalidade

Te convidamos a pesquisar agora mesmo referências de imagem com pessoas casando de tênis e talvez não fosse preciso listar tantos benefícios assim. Para quem leva o uso desse calçado como um estilo de vida, vai se apaixonar pela carga de personalidade que esse acessório pode dar às fotos de casamento.

Seja de sandália, sapato, mocassim ou tênis, o que importa de verdade é estar vestido de si mesmo para aproveitar cada momento por completo. Isso te deixará muito mais confortável do que ter a sensação de que se fantasiou de noiva ou de noivo para um dia em que a personalidade do casal deve ser exaltada.

Aproveite esse dia para imprimir um pouco da sua personalidade em cada detalhe e viva momentos inesquecíveis.