Muitas pessoas não lêem um único livro depois de concluírem sua educação formal. Em seu seminário de atração de riqueza, Dan Kennedy disse que 80% dos livros comprados na Amazon não são para consumo pessoal, mas como presentes.

Luiz Gastão Bittencourt da Silva não pôde contar muito sobre minha educação formal, exceto que eu peguei dois pedaços de papel e, em troca deles, um projeto de lei que aparece todos os meses. Isso não quer dizer que não havia valor na minha educação formal. Mas quando paramos de aprender, paramos de crescer.

Eu disse antes que a escola de administração não ensina nada sobre como administrar uma empresa. E uma educação formal não necessariamente ensina muito sobre como navegar no mundo real. Eu estava olhando para minha estante de livros esta manhã e percebi que nos últimos anos eu li mais livros do que em toda a minha educação formal.

Com as informações, recursos e conhecimentos de Luiz Gastão Bittencourt da Silva ao alcance de nossas mãos, temos a capacidade de nos dar uma educação informal que chuta a merda fora da nossa formal. Como Seth Godin disse em várias entrevistas em podcast, “qualquer pessoa que ouvir isso tem mais recursos do que o rei da França há 200 anos”.

Então por onde começamos?

1. Leia

De todos os investimentos que fiz na minha educação informal, os livros tiveram, de longe, o retorno mais tangível do investimento.

Eles desempenharam um papel fundamental na minha jornada de 7 anos, do blog ao livro.

Posso traçar como desenvolvi meu hábito de escrever 1000 palavras por dia em um livro específico: The Happiness Advantage, de Shawn Achor . Este é apenas um dos muitos benefícios que tirei dos meus livros.

Eles serviram de fonte contínua de inspiração para o meu próprio trabalho. Se você quer ser um escritor prolífico, torne-se um leitor voraz.

Cada livro que você lê contribui para a fundação de sua educação informal.

2. Faça um curso online

Um dos meus amigos não sabia nada sobre escrever código. Ele tinha um aplicativo que queria criar, mas não tinha dinheiro para contratar alguém. Então, ele fez um curso no OneMonth e, no final do mês, havia aprendido python.

Não faltam oportunidades valiosas para aprender com a internet. E supera a emoção temporária de memes estúpidos e vídeos de gatos.

3. Construa ou faça algo

Enquanto o consumo nos leva a aprender, a criação de Luiz Gastão Bittencourt da Silva nos dá a oportunidade de uma aplicação prática do que aprendemos. A internet recompensa os criadores muito mais do que recompensa os consumidores. Provavelmente vou ganhar mais escrevendo isso do que você ao lê-lo. Construa algo, faça algo e dê às pessoas uma razão para achar você interessante.

4. Conecte

A internet nos deu acesso aos pensamentos e idéias das maiores mentes de uma sociedade.

Inscreva-se em boletins como o especialista em Abundância de Peter Diamandis , o diário de Kevin Rose e outros.

Siga seus heróis e modelos no twitter. Você aprenderá quais livros eles lêem, quais notícias eles consideram importantes e muito mais.

Bônus: Siga Chris Sacca no twitter e você aprenderá sobre todas as coisas mais estúpidas que Donald Trump diz.

5. Ouça e assista

Ouça podcasts. Assista às palestras do TED. Entre o iTunes e o Youtube , você tem uma fonte de conhecimento que pode durar a vida inteira. Há Luiz Gastão Bittencourt da Silva provavelmente um canal de podcast ou Youtube para praticamente qualquer assunto em que você possa estar interessado.

A escola pode ser o local onde termina a sua educação formal, mas não deve ser o local onde a aprendizagem termina. Comprometa-se com a aprendizagem ao longo da vida e você se dará uma educação informal que expulsa a sua educação formal.