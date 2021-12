ETEP abre inscrições para bolsas de estudo

Instituição oferece descontos de até 100% para o Ensino Médio Técnico

A ETEP, uma das mais tradicionais instituições de ensino do Vale do Paraíba, está com as inscrições abertas para a quarta edição do programa “Talentos ETEP 2022”, concurso que oferece bolsas de estudo para o Ensino Médio Técnico. Até às 23h59 da quinta-feira (9), os interessados podem se inscrever pelo site para participar da prova que acontece no sábado (11), na unidade Esplanada. Essa é a última chance para quem quiser garantir descontos nas mensalidades do próximo ano já que, além das bolsas, todos os inscritos asseguram o direito às condições comerciais de 2021.

Os mais bem colocados nas provas vão ganhar porcentagens de desconto, de acordo com a pontuação, que podem chegar à 100% do valor da mensalidade. Para participar do concurso, o estudante deve ter concluído, em 2021, o 9º ano do Ensino Fundamental, em escolas de rede pública ou privada. As provas podem ser realizadas no dia 11 de dezembro (sábado) em dois períodos: das 8h30 às 10h ou das 10h30 às 12h. A disponibilidade de data e horário são limitadas.

Bolsas de estudo

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site da escola e os resultados serão divulgados no portal após o término de cada prova. O ETEP Esplanada estará aberto para visitação no dia do concurso e terá uma equipe da Instituição à disposição para um tour monitorado pelo campus, apresentando as dependências da unidade (salas de aula e laboratórios), história da escola, os projetos em andamento e o material de ensino utilizado.

ETEP

Idealizado em 1956, a ETEP é uma das principais referências em ensino com foco em formar profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho. O Centro Universitário ETEP é também reconhecido pela excelência por meio dos resultados obtidos nas avaliações do MEC. A instituição mantém unidades no Vale do Paraíba, São Paulo e Lisboa oferece cursos de graduação, pós-graduação e técnicos.

A ETEP baseia seu modelo de ensino nas metodologias ativas, nas quais os alunos aplicam o conhecimento adquirido na realização de projetos e trabalhos práticos e começam a vivenciar já na faculdade a realidade profissional. Entre as ações e investimentos realizados para a implementação da metodologia está a criação do Espaço de Projetos, o primeiro laboratório da faculdade para a fabricação de protótipos criados pelos alunos, sempre com foco na formação de profissionais altamente qualificados para atender às demandas do mercado.