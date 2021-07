Campanha de Colecionáveis da COOP já emitiu mais de 12 milhões de selinhos

A sexta edição da bem-sucedida campanha de colecionáveis da Coop já emitiu em 10 semanas cerca de 12,5 milhões de selinhos, os quais foram entregues a cooperados e clientes interessados em garantir com descontos o conjunto de utensílios antiaderentes composto por três frigideiras, duas caçarolas com tampa e uma panela de molho, da marca suíça Zyliss, produzida na Itália.

Até 5 de setembro, a cada R$ 30,00 em compras nos supermercados ou drogarias Coop (exceto medicamentos, tabaco e bebidas alcóolicas acima de 13º), o cooperado ou cliente terá direito a um selo para colar na cartela e garantir os utensílios.

Campanha de colecionáveis da Coop

Neste ano, a Coop inovou e trouxe a facilidade dos produtos aceleradores que oferecem a chance de ganhar um selo a cada R$ 10,00 na aquisição de um deles, sem necessidade de atingir o mínimo de R$ 30,00 em compras. São cerca de 800 itens distribuídos em vários setores e renovados a cada 21 dias. De acordo com Luana Adolfo, especialista em marketing promocional, a compra dos produtos aceleradores cresceu no acumulado 41%.

Para quem optar pelo Coop Retira, os selos de descontos serão entregues no momento em que o cliente retirar os produtos na loja e, no caso do Coop Entrega, os selos seguirão juntamente com as compras.

COOP

Com faturamento total de R$ 2.618 bilhões em 2020, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 895 mil cooperados ativos e 112 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.

