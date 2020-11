Escola de São José conquista 2º lugar em olimpíada de inglês

Pelo segundo ano consecutivo, alunos, professores e toda equipe gestora da Emef Dosulina C. Chaves de Andrade, no Altos de Santana, região norte de São José, estão em festa! O motivo de tanta alegria é a conquista do 2º lugar no Estado de São Paulo na 2ª Edição da Olimpíada de Inglês, por meio do ChatClass, o Robô de Inglês no WhatsApp. Em 2019, a escola conquistou o 1º lugar da região sudeste do Brasil.

O evento, organizado pela EduSim, em parceria com o Regional English Language Office, da Embaixada Americana, o Consed e a Nova Escola, tem como principal objetivo incentivar a aprendizagem do inglês no país.

Com o tema “We are the future of work” (Nós somos o futuro das profissões), alunos de todo país participaram das quatro semanas de competição com exercícios temáticos que valiam pontos com atividades que agregaram conhecimentos de novas culturas.

O diferencial dessa edição, voltada para alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio de escolas públicas e particulares, foi a separação dos competidores por estado e um teste de nível que classificou os estudantes como iniciantes, intermediários e avançados.

Além dos 18 alunos dos 6°, 7°, 8° e 9° anos da Escola Municipal Dosulina C. Chaves de Andrade, única escola pública entre todos os competidores a levar o prêmio, a competição contou ainda com um grupo formado por 32 alunos do Colégio Opção de São José dos Campos.

“Por conta da pandemia, o desafio desse ano foi muito maior. Todas as atividades foram realizadas a distância. Com o objetivo de motivar os competidores, desenvolvemos uma competição interna com os alunos das duas escolas. Os competidores contaram com diversas atividades, como lives, oficinas de jogos entre outras ações. Os alunos foram protagonistas e deram um show de cooperação e entrosamento entre as duas escolas participantes”, afirmou Ewerton Batista Duarte, professor de inglês da Emef Dosulina C. Chaves de Andrade.

Entre as premiações, os alunos irão receber um certificado e os primeiros colocados de cada nível ganharão acessórios para aparelhos eletrônicos. Vencedor da competição pelo segundo ano consecutivo, o professor de inglês da rede municipal, Ewerton Batista Duarte, classificado como segundo melhor educador do estado de São Paulo, será contemplado com medalha, certificado, formação de professores online e imersão virtual com formadores internacionais.

Ewerton Batista Duarte, professor de inglês da Emef Dosulina C. Chaves de Andrade, com os alunos da escola da região norte – Foto: PMSJC