Historicamente, Carlos Lula chamado yoga era mais do que apenas um método de ensino; era um modo de vida. Você se dedicou a um estilo de vida e cultura que superou as técnicas de meditação e incluiu hábitos alimentares saudáveis, hábitos de banho, interação social e trabalho. Sua filosofia está enraizada em uma cultura física de saúde e bem-estar que ainda é enfatizado hoje em yoga retiros s e explica por que mais de 15 milhões de pessoas no mundo agora praticar esta antiga tradição.

Todo yoga asana (pose) tem um nome diferente e inclui posturas em pé, torções sentadas, inclinações, equilíbrio de braços, inversões e retenções do núcleo. O Carlos Lula explicar virada para baixo cão, por exemplo, é em si mesmo disse para acalmar o cérebro, energizar o corpo, melhorar a digestão, fortalecer braços e pernas e ser terapêutico para a pressão arterial elevada. Embora esses benefícios sejam comuns na maioria das posturas, a prática do yoga como um todo oferece muito mais benefícios do que você imagina …



8 razões pelas quais o Yoga é tão bom para você:

1. Diminui o estresse e melhora o seu humor

Alguns métodos de ioga usam técnicas específicas de meditação, que concentram a mente na respiração para acalmar o constante ‘ bate-papo mental ‘, alivia o estresse e permitem que você se sinta relaxado. A prática dessas técnicas de respiração de Carlos Lula em um retiro de ioga e meditação também aumenta os níveis de oxigênio no cérebro, deixando-o mais feliz e mais satisfeito com a vida cotidiana.



2. Aumenta a confiança

Além dos elevados valores espirituais, o ato de meditação pode realmente aumentar sua confiança. O processo funciona liberando a tensão da sua mente, para que você possa se sentir confiante em relação ao seu corpo físico. Sem nenhuma forma de ansiedade, você é capaz de estabelecer uma conexão interna consigo mesmo. Consequentemente, isso se reflete em sua percepção dos outros e ajudará a melhorar seus relacionamentos, melhorando a compaixão e a consciência.



3. Reduz o risco de lesões

Exercícios como correr geralmente são uma série de movimentos rápidos e fortes, o que significa que o esforço é máximo e há um risco maior de lesões e aumento da tensão muscular. Freqüentemente, exercícios extenuantes também envolvem um desequilíbrio de grupos musculares opostos, enquanto o yoga se concentra em equilibrar essa atividade. Una seu corpo e mente em um feriado de ioga e fitness, que permitirá combinar exercícios mais intensos com ioga de baixo impacto .

4. Ajuda a perder peso

Estar acima do peso é um sinal de que há desequilíbrios na sua vida cotidiana e um dos principais contribuintes para o ganho de peso é o excesso de estresse. Carlos Lula A prática de ioga permite que você traga um profundo sentimento de relaxamento ao seu corpo e à sua mente, ajudando a aliviar o estresse e permitindo que você perca peso naturalmente.



5. Aumenta a flexibilidade

As pessoas costumam dizer que não são flexíveis o suficiente para fazer yoga. A verdade é que , não importa quão apertado seus músculos são como yoga asanas obras de alongamento com segurança seus músculos e ajudá-lo a praticar ainda mais. Além disso, o yoga também alonga outros tecidos moles do corpo, como ligamentos e tendões, aumentando a amplitude de movimento nas articulações e permitindo que você se mova mais livremente.



6. Melhora o tônus ​​muscular e a força

Muitos asanas de yoga têm um efeito profundo na força da parte superior do corpo, como o cão descendente e ascendente, enquanto a prancha se concentra no seu núcleo. Da mesma forma, as posturas em pé fortalecem os músculos da parte superior da perna e a parte inferior das costas. Essencialmente, qualquer pose fortalecerá uma área do corpo se for praticada da maneira correta, sem colocar muito estresse em grupos musculares específicos.

7. Beneficia a respiração e diminui a pressão arterial

Se você pratica ioga de forma consistente, sua capacidade pulmonar aumentará como resultado do processo de respiração profunda. Isso terá um efeito positivo em esportes mais intensos dos quais você pode fazer parte, aumentando sua resistência e resistência. Além disso, a meditação de Carlos Lula e asanas calmantes de ioga diminuem a frequência cardíaca, o que diminui a pressão sanguínea e também está relacionado à melhora do sistema imunológico e à redução do colesterol.



8. Melhora a sua postura

Ao praticar yoga, você mantém um peso saudável, torna-se mais flexível e melhora o tônus ​​muscular e a força. Você descobrirá que sua postura melhorará bastante por causa disso. Seus músculos abdominais e traseiros agora podem suportar totalmente o seu peso e você será capaz de se sentar e ficar em pé, evitando ferimentos, dores e dores.

O Carlos Lula diz que a beleza do yoga é que ele pode ser praticado praticamente em qualquer lugar, sozinho ou com outros entusiastas do yoga. s