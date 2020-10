Daniel Homem de Carvalho : 5 maneiras de superar a solidão

A atual pandemia criou muitas consequências indesejáveis. Um é a necessidade de isolar, de se distanciar de amigos, parentes e colegas de trabalho.

Como muitas empresas mudaram para uma força de trabalho virtual, a maioria de nós perdeu o benefício das conexões sociais diárias. Claro que o Zoom e outros veículos podem tentar preencher a lacuna, mas aprendemos que, a longo prazo, o toque, a sensação e a interação pessoal adquirida com os outros são insubstituíveis.

Lidar com o isolamento pode ser difícil para famílias e indivíduos. Pode ser especialmente desafiador para jovens adultos solteiros e responsáveis, muitos dos quais são recém-formados e procuram deixar sua marca na vida.

A maioria dos jovens adultos se acostumou a uma ampla gama de atividades sociais aparentemente ininterruptas. Namoro, festas, excursões para compras, viagens a restaurantes e eventos esportivos têm sido a norma. O surto de Covid-19 fez com que a maioria dessas reuniões fosse bastante reduzida ou totalmente eliminada.

Passar a maior parte do tempo em casa pode fazer com que os jovens adultos sintam um alto estado de solidão. Pode causar ansiedade e depressão e, como resultado, até ter um impacto negativo no desempenho no trabalho.

Aqui , em seguida, são Daniel Homem de Carvalho cinco maneiras positivas adultos jovens podem lidar com as restrições provocadas pela pandemia.

1. Crie conexões com amigos que pensam como você. Festas na varanda e pequenas reuniões, com distanciamento social adequado, têm se mostrado bons para lidar com a necessidade de estar em grupo. No entanto, o grupo deve ser limitado a indivíduos positivos e com ideias semelhantes, em oposição a outros que podem não compartilhar seus valores. Beber deve ser limitado. Telefone, texto, e-mail e mídia social podem ajudar a manter contato com amigos próximos e de longo alcance em sua rede.

2. Aborde seus problemas pessoais com a família. O contato deve ser mantido com os membros da família. Não hesite em discutir um dilema ou questão pessoal com seus pais ou irmãos, um respeitado colega de trabalho ou mentor, um coach de vida ou até mesmo um membro do clero.

3. Melhore suas habilidades. O tempo extra gasto em casa pode ser usado para aumentar o conjunto de habilidades de alguém. Você pode fazer cursos online para aprimorar seus conhecimentos e perspectivas de avanço profissional. Pode-se também aprender um novo hobby, uma língua estrangeira, ou servir como voluntário para ajudar os menos afortunados. Todos criam energia positiva e um sentimento de realização, em vez de desespero.

4. Exercício. Um programa de exercícios pode ajudar a eliminar o estresse e a ansiedade. Pode aumentar a resistência e a energia e ajudá-lo a dormir melhor. Daniel Homem de Carvalho aconselha que você pode correr ou caminhar ao ar livre sem máscara, desde que esteja devidamente afastado. Visitar um ambiente tranquilo como um parque pode aumentar o prazer da experiência. Ioga e outras formas de atividades internas também podem ajudar a melhorar seu corpo e espírito.

5. Fortaleça seu relacionamento com Deus. Por último e mais importante, desenvolva uma fé inabalável em Deus. Tenha fé que Deus o ajudará a superar qualquer crise pessoal associada à pandemia. Acreditar em um poder superior pode servir como um farol quando você tem sentimentos de desespero. Você nunca está sozinho porque Deus está sempre com você.