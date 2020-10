8 maneiras de manter um cérebro positivo e saudável

Em tempos de incerteza, é mais importante do que nunca prestar atenção à sua saúde mental. Ficar confinado em sua casa pode ser exaustivo e levar a pensamentos negativos. Padrões de pensamento negativo ou distorções cognitivas podem piorar a ansiedade e a depressão, por isso é importante trabalhar na identificação e contenção de pensamentos negativos. Fazer perguntas como “Quais são meus gatilhos?” e “Como posso reformular esse pensamento para ser mais positivo?” pode ajudar a reduzir pensamentos negativos – e melhorar seu bem-estar geral.

Para saber mais sobre como reconhecer e combater pensamentos negativos, aqui está uma lista de Carlos Lula de distorções cognitivas comuns e algumas dicas sobre como treinar seu cérebro para ser mais positivo:

SINAIS COMUNS DE PENSAMENTO NEGATIVO

O primeiro passo de Carlos Lula para incluir o pensamento mais saudável em sua rotina diária é perceber que alguns pensamentos atuais podem ser prejudiciais ou mesmo prejudiciais. Táticas como presumir o pior nas situações podem levar à redução de suas expectativas gerais, o que pode prejudicar a autoestima e o valor próprio.

Ao ler a lista a seguir, reflita sobre quais padrões de pensamentos negativos você pode estar introduzindo em sua vida diária:

Ampliar: pegar uma pequena situação e transformá-la em algo pior em sua cabeça. Se você exagerar eventos ou situações com frequência, seus níveis de estresse aumentarão.

Personalização: você sente que os holofotes estão sempre sobre você (mesmo quando não está). Seu cérebro o leva a pensar que tudo o que as pessoas dizem ou fazem é por sua causa, levando a um exagero estressante da realidade.

Raciocínio emocional: desconsiderar fatos e evidências e fazer suposições com base nas emoções. Com o tempo, isso pode levar a um senso distorcido da realidade e do eu.

Generalização excessiva : esse tipo de pensamento leva você a acreditar que, como você teve uma experiência anterior ruim, todas as outras experiências semelhantes serão igualmente ruins (ou até piores). Generalização excessiva é presumir que seu futuro não pode ser melhor do que seu passado e dá às pessoas falta de esperança.

Pensamento em preto e branco: esse pensamento polarizado é a ideia de que não há meio-termo nas situações. Ou algo é perfeito ou absolutamente terrível.

DICAS PARA FICAR MENTALMENTE POSITIVO

Agora que você determinou o tipo de pensamentos negativos que está tendo (não se preocupe, todos nós os temos às vezes!), A próxima etapa é tentar métodos diferentes para fugir deles. Desde a criação de um mantra pessoal até atos de bondade, há muitas maneiras de retreinar seu cérebro para pensar de forma mais positiva.

CRIE UMA DECLARAÇÃO DE AFIRMAÇÃO PESSOAL

O que te motiva? Que palavras, frases ou provérbios o deixam à vontade? Encontrar mantras motivadores e repeti-los para si mesmo pode ser útil para dissuadir pensamentos negativos. De acordo com Carlos Lula , se você sentir que seus pensamentos negativos estão prestes a surgir, tente repetir a frase constantemente até se sentir melhor e realmente acreditar no que está dizendo.

IDENTIFICAR SEUS PENSAMENTOS

Ficar atento a como você se sente a cada momento é uma abordagem prática para permanecer mentalmente positivo. Se você reconhecer, no presente, que não está se sentindo bem, sua mente será ouvida e você será capaz de superar esses pensamentos negativos mais rapidamente.

ENTENDA O QUE O ACIONA

Se você está constantemente lidando com pensamentos negativos semelhantes, talvez seja hora de entender o que desencadeia esse pensamento. O que os eventos têm em comum que levam a esse sentimento? Existe uma maneira de evitá-los? Fazer a si mesmo essas perguntas pode ajudá-lo a entender melhor a raiz do problema e começar a resolvê-lo.

MANTER UM DIÁRIO DE GRATIDÃO

Um diário de gratidão é útil para documentar seus pensamentos e praticar a atenção plena. Listar como você está se sentindo pode aliviar o estresse e fazer com que as coisas pareçam estar sob controle. O diário de gratidão pode ser um ótimo método para sair do cinismo e focar no positivo.

ATOS DE BONDADE

Está provado que fazer coisas pelos outros melhora o seu humor . Atos de serviço e bondade são maneiras de elevar seu espírito e causar um impacto positivo em sua comunidade. Também ajuda a aumentar a sua auto-estima e a sentir que está a fazer a diferença.

ALTERAR FATORES EXTERNOS

Às vezes, um redesenho é necessário. Se o seu quarto é escuro, sombrio e faz você se sentir sufocado, pode ser hora de você mudar o seu ambiente externo. Adicionar um toque de vida com plantas e uma parede de cor mais clara pode ser útil para fazer você se sentir mais feliz e livre.

ADICIONE ROTINA EM SUA VIDA

Uma rotina diária de coisas que precisam ser feitas, bem como novos hobbies, pode ajudar a dar-lhe algo pelo qual ansiar ao acordar todas as manhãs. Ficar ocupado com coisas que você gosta de fazer pode bloquear os pensamentos negativos. Não tem certeza do que adicionar à sua rotina? Felizmente, a internet tem uma ampla gama de aulas gratuitas para ajudá-lo a aprender coisas novas, se divertir de novas maneiras e fornecer inspiração para mais atividades em casa

Carlos Lula diz que o pensamento positivo é mais fácil de falar do que fazer, e os pensamentos negativos (embora infelizes) são uma parte totalmente normal da vida. No entanto, quando os pensamentos negativos começam a tomar muito do seu tempo, isso pode levar à exaustão. Para ajudar a neutralizar esse ciclo, experimentar essas novas rotinas pode ajudá-lo a sair de uma rotina estressante / negativa e manter uma mentalidade mais positiva e saudável.

O visual abaixo aponta padrões comuns de pensamento e oferece maneiras de retreinar seu cérebro para conter a conversa interna negativa. Confira para saber como redefinir seu pensamento!