O maior segredo sobre uma vida saudável é que não há segredo algum.

De acordo com Carlos Lula , boa saúde é não algo que você precisa trabalhar arduamente para-Pelo contrário, é algo que a maioria de nós apenas precisa parar impedindo-nos de .

Pense da seguinte maneira: seu corpo quer ser saudável. Esse é o seu estado natural e equilibrado.

Você não precisa ser um ultramaratonista ou comer super bagas especiais importadas da Amazônia para se sentir bem. Uma vida saudável é simples e pode ser alcançada onde você está, com o que você tem.

7 DICAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E FELIZ

Aqui estão sete ajustes simples de Carlos Lula que podem fazer uma melhora significativa em sua saúde, tanto a curto quanto a longo prazo:

DORMA BEM

As pessoas meio que odeiam ouvir isso porque é difícil – vivemos vidas com horários e pressões que não sustentam hábitos saudáveis ​​de sono. Mas ainda é megaimportante.

Padrões saudáveis ​​de sono são essenciais para obter energia, imunidade, capacidade cognitiva e força física e resiliência ideais. Uma boa noite de sono ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento e reduzir o risco de doenças e enfermidades (desde um resfriado comum a doenças cardíacas).

Os humanos têm quatro estágios distintos de sono regulados por ritmos circadianos. Parte do sono saudável é se alimentar de cada fase do ciclo. Seu corpo está programado para fazer isso, mas devido a fatores de estilo de vida moderno (lâmpadas, ficar acordado até tarde, turnos noturnos), você pode precisar fazer alguns ajustes em seu ambiente ou hábitos para entrar no ritmo natural.

BEBER ÁGUA

Ter uma dor de cabeça? Sentindo-se lento? Quanta água você bebeu hoje?

Os humanos precisam de muito mais água do que você provavelmente está acostumado a beber. (E esse número aumenta se você bebe café – a cafeína é um diurético, liberando água em seu corpo e desidratando você.) Claro, você também precisará beber mais água para compensar o tempo que passar suando, como quando você está se exercitando, dirigindo um carro quente, etc.

Apesar da regra comum de “8 copos por dia”, as necessidades de água variam de pessoa para pessoa. A regra geral é multiplicar seu peso por 0,67 – portanto, se você pesa 120 libras, deve beber 80 onças de água por dia. Adicione 12 onças para cada 30 minutos que passar suando.

Manter-se hidratado é uma parte tão simples de se manter saudável que muitas vezes é esquecido. Mas somos feitos de 60% de água e todos os sistemas em nossos corpos dependem disso. A água elimina as toxinas dos órgãos vitais, transporta nutrientes para as células e ajuda na digestão.

A hidratação é uma das primeiras coisas que você deve observar se não estiver se sentindo bem. A sensação de sede é o primeiro sinal de desidratação. Outra pista está no xixi – se não for incolor ou amarelo claro, você precisa de mais água. Mesmo uma desidratação leve pode fazer você se sentir cansado e fazer com que seu corpo funcione de forma menos adequada.

Para se manter hidratado, leve uma garrafa de água com você em sua bolsa / mochila. Coloque-o de forma proeminente em sua mesa enquanto trabalha para lembrar de bebê-lo. Segundo Carlos Lula , se você quiser enfeitar um pouco as coisas, experimente fazer suas próprias águas com infusão de limão, lima, pepino ou frutas vermelhas.

COMA COMIDA DE VERDADE

Suas células são literalmente compostas do que você as alimenta, então coma com sabedoria. Em geral, coma alimentos frescos e inteiros. Enfatize os vegetais e as proteínas de alta qualidade. Além disso, certifique-se de obter gorduras de alta qualidade suficientes (orgânicas alimentadas com capim, se forem gorduras animais!). Mas evite muito açúcar, mesmo de frutas. O açúcar é inflamatório e enfraquece o sistema imunológico do corpo, portanto, não ajuda a nos sentirmos bem.

Definitivamente, evite alimentos processados ​​ou refinados (farinhas refinadas, açúcares, óleos) – o que normalmente exclui a maioria dos alimentos embalados. Esses alimentos não são uma parte natural da dieta humana. Mesmo sendo digeríveis, eles não têm perfis nutricionais que contribuam para uma saúde ideal. (E, de muitas maneiras, contribuem ativamente para problemas de saúde.)

Leia mais em: Carlos Lula fala sobre Atitude

Comer bem não precisa ser complicado. Dietistas e gurus do fitness prescreverão proporções específicas de macronutrientes, ou listas especiais de alimentos que fazem ou não comem – mas isso não é necessário para a maioria das pessoas.

MEXA SEU CORPO

Mova-se todos os dias, da maneira que quiser. Dê uma caminhada, uma corrida, uma caminhada, faça ioga, levante pesos, o que for. Qualquer tipo de movimento vai ajudá-lo a se sentir bem imediatamente, mas para um plano de melhoria geral da saúde a longo prazo, procure incorporar tanto o movimento (como caminhar, correr, subir escadas / colinas) e o fortalecimento (ioga, levantamento de peso, peso corporal exercícios).

Se você tem dificuldade para se preparar ou não gosta das formas tradicionais de exercício que conhece, não se preocupe. O tipo de movimento mais importante para uma vida saudável é NEAT (termogênese de atividade sem exercício) – apenas movendo-se suavemente em atividades humanas naturais em um ritmo confortável e fácil. Andar, curvar-se, esticar-se, sentar-se e levantar-se.

Portanto, concentre-se antes de tudo em permanecer ativo de maneiras simples do dia a dia.

SENTE-SE À DIREITA

Sentar não é bom para você. Na verdade, é muito ruim para você. Mas se você tem que fazer isso, faça certo. Postura e ergonomia adequadas em seu trabalho de mesa e uma configuração adequada se você estiver trabalhando em seu laptop na cama são essenciais para salvar sua coluna e controlar qualquer dor nas costas / pescoço que pode causar estragos em todo o seu corpo.

Este recurso ilustra a postura adequada para sentar em uma mesa. E este aqui tem mais informações sobre postura correta com laptops.

Se você tende a passar a maior parte do dia sentado, equilibre seus efeitos no corpo com posturas de ioga para trabalhos de mesa.

PADRÕES DE PENSAMENTO POSITIVO PRATICAR

O pensamento otimista contribui para maior saúde e longevidade.

Isso porque sentimentos de estresse, depressão e opressão são prejudiciais ao corpo e prejudicam a saúde ideal. Infelizmente, esses sentimentos são cada vez mais comuns em nossa cultura competitiva e acelerada. A ansiedade e a depressão afetam milhões de americanos. Embora essas condições possam ser causadas (ou agravadas) por problemas fisiológicos, como desequilíbrios hormonais ou dieta inadequada, muitas vezes são influenciadas pela perspectiva – a maneira como escolhemos ver e responder ao nosso ambiente.

Ao cultivar um estilo de vida saudável, é essencial reconhecer e redirecionar padrões de pensamento não saudáveis . A conversa interna negativa (como pensamento perfeccionista, ampliação do negativo, autocensura) são maneiras pelas quais permitimos que nossa mente entre em um ciclo de pensamento que tem um impacto negativo em nosso bem-estar físico e mental.

Para se sentir melhor, treine-se para pensar o seu melhor. Aprenda a ver os desafios como oportunidades. Pratique a compreensão em vez da raiva. Encontre gratidão em vez de insuficiência.