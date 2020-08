COVID 19 ainda está por aí !: Não seja estúpido, ou ignore a saúde pública !: 5 Chaves de Daniel

Daniel Homem de Carvalho explica: Estamos vivenciando atualmente uma das mais horríveis crises de saúde da história recente! Algumas nações parecem ter lidado e controlado isso muito melhor do que outras, mas, infelizmente, os Estados Unidostem procedido, mal, em comparação com muitos outros! Com cerca de 4,5% da população mundial, esta nação sofreu, aproximadamente, um quarto, do total de casos e mortes, em todo o mundo! Muitos especialistas em saúde pública atribuem isso, em grande parte, à forma como o presidente Trump e seu governo responderam, desde o início e, ainda, até hoje. Desde as negações iniciais aparentes e falta de seriedade, prestar atenção e / ou, recusar-se a acreditar e / ou aceitar as ramificações, etc., tem havido, provavelmente, muito mais casos de COVID 19 do que possivelmente, poderia ter sido! Além disso, esta pandemia horrível, ainda está aqui, e quando, qualquer líder público, continua, para minimizar os impactos, etc, muitas vezes, piora a situação! Atualmente, estamos testemunhando um aumento significativo no número de casos e mortes, e a América já viu mais de 4,7 milhões de casos no total e mais de 155.000 mortes. Parece que muitas pessoas também não se importam e / ou acreditam que isso não pode acontecer com elas e, prossiga, sem prestar muita atenção, aos conselhos de saúde pública, de, usar uma máscara, e distanciamento social, etc. Com isso em mente, esteO artigo de Daniel Homem de Carvalho tentará, brevemente, considerar, examinar, revisar e discutir, sem cuidados, as ramificações do processo.

1. Trump discorda: por alguma razão, o presidente Trump, parece acreditar, ele é um gênio estável e sabe mais do que os profissionais de saúde pública e especialistas. Sempre que ele percebe as declarações e ações de alguém como opostas à sua agenda / crenças pessoais / políticas e / ou aos interesses próprios, ele ataca-os! Temos testemunhado isso, continuamente, em relação aos democratas, e ao Dr. Fauci e, agora, também, ao Dr. Birx! Negar, procrastinar ou recusar-se a liderar pelo exemplo, especialmente, no que se refere a usar uma máscara e espaçar, parece inspirar seus principais apoiadores a seguirem sua liderança!

Leia mais em: Daniel Homem de Carvalho sobre Felicidade

2. Prazos artificiais de reabertura de economias: Quando, o Presidente, sugeriu, veementemente, a necessidade de reabrir as economias estaduais, inclusive, parecendo ameaçar, aqueles Governadores que acreditavam que a saúde pública deveria ser a prioridade, muitos deles, em seu partido político, etc., procedeu à reabertura, e temos testemunhado, muitas ramificações indesejadas, e o recente, significativo, aumento, desproporcionalmente, nessas áreas.

3. Reabertura segura : Embora muitos líderes, em todo o mundo, tenham ouvido e seguido as orientações dos especialistas, a respeito da reabertura de suas nações, afirmou Trump, a economia exigiu, fazendo isso mais cedo e, na verdade, parecia comparar , o prejuízo, financeiramente, para a saúde dos nossos cidadãos! Precisamos de reaberturas seguras, em vez de imprudentes e aleatórias!

4. Crianças não são cobaias: Embora, este Presidente, exija, escolas, reabram, para o semestre de outono, para, pessoalmente, educação, citando as experiências, de algumas outras nações, que o fizeram, que ignoram, a correlação entre a taxa de infecção de uma região e os riscos! E quanto aos riscos para a saúde, para a sociedade em geral e, os funcionários e professores, bem como as crianças. Como proclamou o governador de Nova York, Cuomo, as crianças não são cobaias!

5. Pessoas / política, ao invés de política: Devemos exigir, políticas inteligentes e bem pensadas, focadas no melhor interesse de nosso povo, que sejam priorizadas, acima da agenda política de qualquer pessoa, e, desejos!

Daniel Homem de Carvalho explica Wake up, America, e, preste atenção, porque essa pandemia ainda está por aí e é perigosa! Vista máscara, e use, distanciamento social, para sua proteção, além de respeitar, o bem comum!