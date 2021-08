Coxa fecha patrocínio pontual com a Compaq

Marca global de computadores estará na camisa do Coritiba em partida nesta sexta-feira; sócios terão desconto especial em computadores da marca

No jogo desta sexta-feira (27), no Couto Pereira, o Coritiba terá mais um reforço de peso contra o Botafogo. Trata-se da Compaq, marca de computadores representada no Brasil pela Positivo Tecnologia. A logomarca da Compaq estará estampada na barra da camisa coxa-branca durante a partida com a equipe botafoguense.

Coritiba

Além do uniforme coxa-branca, a logomarca também estará nas redes sociais do clube e também no backdrop de entrevistas. Além disso, os sócios coxas-brancas terão direito a participarem de uma promoção exclusiva da Compaq. Eles terão desconto de R$ 500 na compra de notebooks da marca adquiridos entre a próxima sexta-feira e domingo em https://loja.compaq.com.br.

“Estamos muito felizes com esta parceria da Compaq com o Coritiba para esta partida do Brasileirão. Queremos estreitar o relacionamento com essa torcida tão especial e facilitar o acesso à tecnologia por meio de computadores ideais para trabalhar, estudar e se divertir”, diz o CEO da Compaq, Camilo Stefanelli.

A bola rola no estádio Couto Pereira a partir das 21h30, nesta sexta-feira (27), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

COMPAQ

A Compaq é uma marca global de computadores, representada no Brasil pela Positivo Tecnologia desde abril de 2021. O portfólio é composto por notebooks, desktops e modelos All in One. A Compaq pertence à empresa americana HP Inc. e sua missão é fornecer tecnologia que inspire e melhore a vida de todos a um preço justo. Para informações adicionais sobre a marca e produtos, acesse o site da marca.