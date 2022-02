Ter horas curriculares é muito importante para aqueles que estão fazendo uma faculdade e por isso são necessárias para que o aluno se forme. Para isso é importante que não seja deixado para o último momento para não ficar mais difícil cumpri-las.

Uma coisa boa que o aluno pode fazer é curso para horas complementares, a maioria deles possui certificado e ajuda a ter mais atividades para que possa preencher os requisitos para se formar.

Para comprovar as horas complementares não é difícil, mas o aluno terá de fazê-lo se desejar que a atividade extracurricular seja aceita.

Como comprovar horas extracurriculares?

A necessidade de horas curriculares varia de acordo com a faculdade e você deve seguir conforme cada uma. Mas uma coisa que é muito comum acontecer é o aluno deixar tudo para o final do curso, se sobrecarregando.

Como o objetivo das atividades extracurriculares é ajudar o aluno a ter mais experiências e seja mais enriquecedor a sua grade curricular, ele deve correr atrás para evitar contratempos.

Normalmente a quantidade de horas extra curriculares que uma faculdade exige é de 15 horas para cada crédito.

Isso quer dizer que se é exigido 30 créditos na instituição a quantidade de horas é de 450.

Veja abaixo um pouco mais sobre este tema.

O que são horas extracurriculares?

Horas extracurriculares são muito importantes, sendo uma exigência da faculdade para que o aluno tenha um conhecimento mais enriquecedor.

As atividades extracurriculares fornecem uma experiência mais ampla ao aluno fora da faculdade, dessa forma ele acaba ampliando o horizonte além da sua formação acadêmica.

Muito do que se aprende nessas horas extracurriculares não são ensinadas na sala de aula e por isso, ele pode agregar os aprendizados de modo que possa enriquecer a sua experiência e estar mais preparado para o mercado de trabalho.

A atividades complementares é uma exigência do MEC e por isso o aluno não pode se formar sem elas. Inclusive elas não podem passar de 20% da carga horária de toda a grade curricular.

Atividades que servem como horas complementares

Muitas atividades podem ser colocadas, várias vezes é algo que tem alguma relação com o seu curso e por isso você pode pedir quais são esses tipos de atividades extracurriculares que são mais indicadas.

Algumas dessas atividades extracurriculares tem relação com todo tipo de curso, como algumas da área de idiomas, outras relacionadas à informática, alguma atividade voltada a questões humanas que ajudam a lidar com pessoas.

Uma coisa fácil de achar para ser colocada como horas extracurriculares são atividades de ajuda como ONGs que normalmente sempre estão auxiliando alguma pessoa e que está precisando de voluntários para entregar cesta básica, visitar creches e etc…

Veja só como conseguir horas extracurricular:

Participar dos eventos internos da universidade

Você pode utilizar atividades de lazer com horas extracurriculares

Se envolva em projetos de iniciação científica

Pense na possibilidade de fazer um intercâmbio

Faça cursos online na área de digitação.

Dessa forma você poderá se beneficiar do que esse tipo de atividade extracurricular oferece. Imagine o quanto as suas habilidades ficarão muito mais aprimoradas.

Outra coisa muito boa que as atividades vão te dar é o contato com diferentes realidades, dessa forma você poderá contrastar e também ver o ponto em que cada uma se relaciona. Além disso, vai dar a você uma oportunidade de fazer um exercício prático.

O seu conhecimento no curso que faz será muito mais ampliado e por isso seu horizonte será ainda mais aberto, dessa forma você poderá está mais bem preparado para a sua futura profissão.

Relacione a atividade com a sua formação

Quando a faculdade pede que você descreva as horas complementares é importante que faça do jeito que ela exige.

Então você vai descrever o que você fez e qual é a relação dela com o seu curso, como ela contribuiu para o seu aprendizado e crescimento, o que ela te ofereceu para um melhor enriquecimento profissional.

Comente a importância das atividades complementares

Seguindo o tópico anterior você descreve de modo mais preciso como essas horas extracurriculares poderão te ajudar futuramente em sua formação. Mostre como ela te ofereceu uma visão mais ampla enriquecendo ainda mais o aprendizado que estava tendo.

Normalmente as atividades extracurriculares ampliam a visão porque ela acaba tendo um leque aberto para entender um pouco sobre outras áreas, mas que poderão ajudar muito na formação profissional.

Descreva a quantidade de horas

Esse momento é muito importante porque você vai passar um relatório de horário, cada curso tem a sua carga e por isso deve ser feito esse preenchimento.

No relatório que você vai entregar deve ser colocado a quantidade de horas que você se dedicou a cada atividade.

Dessa forma você pode anexar os documentos que comprovem todas as atividades extracurriculares que você fez.

A maneira de comprovar elas é através de termo de compromisso de estágio, currículo, alguma assinatura válida pela pessoa organizadora da atividade que no final acaba entregando algo que comprove as horas que esteve ali e etc…

Como consigo o certificado para horas complementares?

Para conseguir um certificado não é algo difícil, você somente precisa ser uma pessoa que realmente se dedique a fazer cursos que apenas vão agregar em sua formação acadêmica.

Conseguir horas complementares é uma preocupação dos estudantes, mas não fique desanimado, se você é uma pessoa esforçada certamente não faltará em seu relatório.

O bom nessas horas é você se manter organizado para que possa fazer tudo do jeito certo, então veja se o lugar onde você pretende fazer o curso emite certificado, alguns deles são pagos, mas vale a pena.

Como você fará muitos cursos online e participará de atividades extracurriculares é importante que deixe tudo organizado em alguma pasta. Cada atividade deve ter um documento que comprove que você participou.

Últimas Considerações

As horas extracurriculares são muito importantes para quem está fazendo um curso acadêmico e por isso elas não devem faltar no currículo do aluno para que não deixe de se formar.

Para isso é importante que esteja muito bem organizado e saiba como relatar tudo certinho para a faculdade.

As atividades complementares serão muito importantes para que o aluno esteja melhor interagindo e preparado para o mercado de trabalho.

Você não terá dificuldade de achar cursos extracurriculares que vão te dar boas horas.

Gostou do nosso conteúdo? Qualquer dúvida pode perguntar que responderemos.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre cursos, educação e diversos segmentos.