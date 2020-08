Corinthians e Positivo anunciam novo contrato de patrocínio

Clube e empresa reeditam parceria campeã, e marca já estará estampada na camisa do Timão na final do Paulistão

Corinthians e Positivo anunciam nesta terça (4) um novo contrato de patrocínio que retoma a parceria de sucesso entre o clube e empresa, cuja marca passará a ser estampada na barra traseira do uniforme do clube, logo abaixo dos números dos jogadores, já nas finais do Campeonato Paulista, quarta (5) e sábado (8).

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians

“Corinthians e Positivo sempre foram grandes parceiros e é muito bom voltar a contar com o apoio da empresa, principalmente neste momento tão desafiador para o país. Tenho certeza que esse novo acordo será ainda mais frutífero e bem-sucedido”, afirma Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.

Diretor de Marketing da Positivo Tecnologia, Alexandre Colnaghi

“Estamos bastante empolgados com a retomada do patrocínio, principalmente pela grandeza do Timão, paixão dos torcedores e compatibilidade do Corinthians com os objetivos da nossa marca”, afirma o diretor de Marketing da Positivo Tecnologia, Alexandre Colnaghi.

Foto:Divulgação – Corinthians

POSITIVO

A Positivo é uma marca de computadores, celulares, tablets e acessórios pertencente à Positivo Tecnologia, empresa brasileira de hardware e software que fabrica e comercializa dispositivos de tecnologia e soluções educacionais. A empresa faz parte do Grupo Positivo, conglomerado com atuação nos segmentos educacional, editorial e gráfico. Foi fundada em maio de 1989. Possui sede administrativa em Curitiba (PR), quatro fábricas no Brasil, além de outras unidades na Argentina, Quênia e Ruanda. O portfolio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo BGH, Quantum, VAIO, Positivo Casa Inteligente, Anker, 2A.M. e Accept. Para informações adicionais, acesse http://www.positivotecnologia.com.br