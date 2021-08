Os irmãos joseenses, Moara e Ramon Sacilotti, encaram o Rally dos Sertões 2021

De São José dos Campos para o nordeste, os irmãos carregam no sangue o amor pela pilotagem; prova segue até 22 de agosto.

Os irmãos joseenses, Moara e Ramon Sacilotti, já entraram no clima do Rally dos Sertões 2021, com largada nesta sexta-feira (13), na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. Trata-se do maior rally das Américas, que chega à sua 29ª edição, com término no dia 22 de agosto

Será a 21ª participação de Moara, que foi a primeira mulher a competir de moto no evento. Na edição passada, ela ficou em sexto lugar.

Das motos para o carro, Ramon, que soma sete títulos de campeão brasileiro de rally, estreia esse ano como navegador ao lado do experiente piloto José Hélio –que carrega na bagagem cinco títulos do Sertões.

A paixão pelas motos, herdada dos pais Regina e Gilberto –ex-piloto de motocross –é vivenciada dia a dia pelos irmãos, que são guias e instrutores de pilotagem na agência da família em São José dos Campos, Caminhos das Serras, especializada em trilhas de motos monitoradas pela Serra da Mantiqueira –com parceria da concessionária i9 Motos Yamaha e patrocínio da Yamaha Brasil.

Rodolfo Bazetto, marido de Moara e também apaixonado por motos, acompanha tudo de pertinho na assessoria de imprensa do evento.

Rally dos Sertões 2021

SOBRE O SERTÕES – O maior rally das Américas chega à sua 29ª edição para fazer história. A prova tem pela primeira vez o percurso concentrado no Nordeste – um roteiro 100% sertão. Com início em Pipa (RN), nesta sexta (13), término em Tamandaré (PE), no dia 22, o evento atravessa sete dos nove estados nordestinos: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Alagoas e Ceará.

Mais informações sobre a agência podem ser obtidas pelo @caminhosdasserras (insta) e Caminhos das Serras (face). Acompanhe os passos da Moara no Rally dos Sertões pelo insta @moarasacilotti e de Ramon pelo @ramon512.