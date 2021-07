Destaques da São Silvestre representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Será a chance de matar um pouco da saudade da principal prova de rua da América Latina, que acontecerá no dia 31 de dezembro

Faltam ainda alguns meses para a 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, marcada para o dia 31 de dezembro. Mas o fãs da principal corrida de rua da América do Sul terão a chance de ver, ou rever, alguns dos destaques nacionais da prova durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam no dia 23 de julho. A delegação brasileira no Japão contará com cinco competidores, três no masculino e duas no feminino, que já brilharam pelas ruas e avenidas da Capital no evento que encerra o ano esportivo.

Jogos Olímpicos de Tóquio

Na programação oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, as disputas de atletismo têm início previsto para o dia 29 de julho, com a maratona acontecendo no dia 7 de agosto.

Na maratona masculina, competirão Daniel Nascimento, melhor brasileiro na São Silvestre de 2019, com a 11ª colocação, ano que também contou com a presença de Daniel Chaves. Também será destaque, mas que estará na prova de 3.000 com obstáculos, Altobeli Santos da Silva, quinto colocado na São Silvestre em 2014.

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

Entre as mulheres, estarão Tatiane Raquel da Silva, que ficou com o 14º posto na São Silvestre de 2019, e Simone Ponte Ferraz, que compete na prova paulista desde 2013, ambas confirmadas na provas de 3.000 com obstáculos. Sem dúvida, um motivo a mais para torcer para o bom desempenho dos brasileiros no Japão.

Treinão Virtual

As inscrições para a prova presencial e para o Treinão Virtual continuam abertas e pode ser feita no site oficial: www.saosilvestre.com.br.

96ª Corrida de São Silvestre – Daniel Chaves-Foto: Divulgação Gazeta Press