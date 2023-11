Mr. Olympia Brasil Expo 2023 termina com recorde de mais de 23 mil visitantes e de 55 milhões em negócios

O evento mais prestigiado da indústria da nutrição esportiva e do bodybuilding nacional anunciou, ainda, casa nova para 2024: o Distrito do Anhembi, em São Paulo (SP) Motivo: cresceu demais.

Dever cumprido com distinção e louvor, como diriam nossos avós. Virada de página do Mr. Olympia Brasil Expo, o maior evento de nutrição esportiva e de fisiculturismo do país, que teve a versão 2023 realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP). Agora, o pensamento já está na edição 2024, que ganhará casa nova: o Distrito do Anhembi, também na capital paulista. Essa é a sensação de todo time das empresas Savaget Promoções & Eventos e Musclecontest, organizadoras do encontro.

Mr. Olympia Brasil Expo

A mudança de sede tem motivo legítimo: o evento cresceu demais e a tendência é algo ainda maior no próximo ano. Mais de 23 mil visitantes passaram pelo Pro Magno nos três dias da edição 2023 do Mr. Olympia Brasil Expo. A feira recebeu cerca de 60 marcas expositoras, oferendo produtos e muito entretenimento aos visitantes.

Multidão de mais de 23 mil pessoas em três dias de evento-Foto: Rodrigo Dod

Ana Paula Graziano Leal, CEO da Savaget

Dois mil, duzentos e cinquenta lojistas, 55 milhões em negócios. Quer mais? Cerca de 150 formadores de opinião credenciados, entre jornalistas e influenciadores. “O mercado de nutrição esportiva, em franca expansão, passa pelo interesse cada vez maior das pessoas na prática de algum exercício físico, principalmente musculação, com foco também na saúde. Eis um dos motivos do crescimento de nosso evento”, diz Ana Paula Graziano Leal, CEO da Savaget.

Bodybuilding

Corpos sarados, pessoas felizes (não necessariamente salpicadas de músculos), disposição, confraternização com os ídolos da malhação, alegria no ar, curiosidade por novidades. Esses foram os ingredientes que movimentaram o evento. A cereja do bolo ficou por conta do maior campeonato de fisiculturismo do país, que distribui 21 credenciais, os pro cards, que dão acesso à elite do esporte. Mais de 1 300 atletas, inclusive de outros países, contando as demais competições, como a de supino e de levantamento terra, mostraram força e obstinação, inspirando uma legião de pessoas apaixonadas pelo segmento.

Do Acre para o mundo

Um dos momentos mais esperados da disputa do bodybuilding foi a consagração do novo campeão da categoria Classic Physique. O título ficou com o acreano Everson Costta, de 30 anos. Com a vitória, ele ganha o direito de disputar o Mr. Olympia 2024, considerada a “Copa do Mundo” do fisiculturismo, que se realiza nos Estados Unidos. Lá, ele enfrentará os feras da modalidade como o canadense Chris Bumstead, o C-Bum, e Ramon Dino, também acreano, ajudando a trazer, de novo, os holofotes do bodybuilding mundial, quem diria, para o Acre. “Mesmo sem condições, trabalhei muito para competir e vencer. Foi uma vitória de superação”, disse ele, após desbancar os favoritos Julio Gorila e Junior Javorski, naquela que é considerada a categoria mais prestigiada da modalidade. Os demais resultados da competição estão no Instagram @mrolympiabrasil.

Everson Costta: campeão Classic Physique-Foto: Rodrigo Dod

Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest

Quem também estava feliz com o sucesso de mais um Mr. Olympia Brasil Expo era Tamer El Guindy, CEO da Musclecontest, considerado o rei do fisiculturismo no planeta. “O Brasil continua mostrando que é uma meca do esporte, apresentando ao mundo novos e promissores atletas. Missão cumprida”, disse ele.

Mais informações

Instagram: @mrolympiabrasil

Site: http://www.mrolympiabrasil.com/