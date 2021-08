COOP Drogaria participa de evento de saúde na Prometeon

Comprometida com a responsabilidade social de fazer o bem para a comunidade e em respeito ao 5º princípio cooperativista – Educação, Formação e Informação, a Drogaria Coop estará presente amanhã (18 de agosto) na 5ª Semana da Saúde Prometeon.

Nesse dia, a equipe de farmacêuticos da Coop Drogaria participará do workshop sobre o uso incorreto de medicações e fornecerá informações sobre os riscos da automedicação e esclarecerá dúvidas dos presentes.

Prometeon

De acordo com as supervisoras de drogaria, Ana Carolina Gentini Rinaldi e Vanessa Rodrigues Filipe, o convite para participar deste evento na Prometeon veio chancelar a qualidade do trabalho realizado pela equipe de farmacêuticos da Coop, que está em constante processo de capacitação e atualização, além de fortalecer sua importância junto ao grupo multidisciplinar.

Coop Drogaria

Nascida no ABC Paulista há mais de 30 anos, a Coop Drogaria possui uma base ativa de mais de 900 mil associados e está em pleno processo de expansão. Hoje são 79 unidades e tem previsão de chegar no mês de dezembro deste ano com 91 drogarias.

Foto:Divulgação