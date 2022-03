ALSHOP apoia nova medida que dispensa o uso de máscaras em locais fechados

Na última quinta-feira, 17, o governador de São Paulo, João Doria, assinou um novo decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O uso de máscaras seguirá obrigatório somente em locais destinados à prestação de serviços de saúde e no transporte público. Já em outros ambientes como shoppings, lojas, escolas, escritórios e academias o uso será opcional.

Para a ALSHOP (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) essa medida é recebida como um grande recomeço, pois após 24 meses de combate e prevenção contra a COVID-19, a decisão indica a volta à normalidade. Os shoppings e lojas do estado de São Paulo já liberaram o uso da máscara para seus frequentadores.

“Os shoppings e seus lojistas sempre seguiram todas as recomendações do Governo de São Paulo para ajudarmos no combate contra o COVID-19, foram meses difíceis e cheios de desafios, mas essa notícia traz um sentimento de missão cumprida e orienta à volta da normalidade. Apoiamos a decisão e as medidas tomadas pelo Governo e agradecemos todo trabalho até aqui”, comenta Luis Augusto Ildefonso, diretor institucional da ALSHOP.

Mesmo com a decisão, protocolos como a higienização intensa dos ambientes, uso de proteções em balcões de atendimento, álcool gel e recomendações sobre a lavagem das mãos seguirão sendo adotados em todos os centros de compra como medidas preventivas contra o coronavírus.

