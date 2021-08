TV TEM realiza programa especial do Criança Esperança

Emissora apresentará projetos e histórias em que a educação é protagonista

Foi dada a largada para mais uma edição do Criança Esperança, iniciativa da Globo em parceria com a Unesco que há 36 anos cria oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em todo o País. Ancorada no conceito “Educação é a nossa esperança”, a campanha deste ano contará com um programa especial desenvolvido e transmitido pela TV TEM, emissora afiliada à Globo. A atração “Criança Esperança na TV TEM” será exibida no próximo sábado (21), logo após o Jornal Hoje, e irá revelar as duas instituições sociais contempladas da região, além de compartilhar iniciativas e histórias repletas de empatia, amor e esperança.

Unesco

Dentre os conteúdos, o programa vai mostrar a evolução da Casa Santa Maria, organização vencedora da iniciativa em 2018, que atua no conserto de celulares e tablets para crianças estudarem. O telespectador também irá acompanhar as histórias de professores já contemplados com o prêmio “Educador Nota 10”. Os telespectadores também irão se emocionar com a trajetória de um jovem que alcançou o sucesso graças a ajuda do Instituto Educacional CRIESP, de São Paulo.

“Criança Esperança na TV TEM”

“A campanha Criança Esperança é um marco na nossa história e muito nos orgulha promover ações com o desafio de unir educação e inclusão social e mobilizar o Brasil inteiro a acreditar que a escola é a única chance de promover um futuro melhor”, destaca Francine Romagnoli, diretora de Programação da TV TEM.

Com transmissão feita diretamente dos estúdios da TV TEM em Sorocaba (SP), o programa será comandado pelos apresentadores Priscila Tanganelli, Marcos Paiva, do Revista de Sábado, e Daniel Marchi, do Novo Normal. Neste dia, os programas Revista de Sábado e Novo Normal não serão exibidos.

“Criança Esperança”

Show do Criança Esperança – Na próxima segunda-feira (23), será exibido em rede nacional o show Criança Esperança. Em sua 36ª edição, convidou quatro filhos de professores para apresentação: as cantoras Ivete Sangalo e IZA, a jornalista Maju Coutinho e o apresentador Luciano Huck. A atração será exibida logo após Império, e contará com atrações musicais e vídeos com beneficiados do projeto.

O apresentador Marcos Paiva participará da atração contando a história da Dona Juliana e seus cinco filhos que há muitos anos participam das atividades socioeducativas do Lar Anália Franco, instituição beneficente de Jundiaí, e tiveram suas vidas transformadas.

TV TEM

A TV TEM, emissora afiliada à Globo, está presente em 318 municípios do interior paulista, o equivalente a 49% do Estado de São Paulo. A TV TEM conta com quatro emissoras: Sorocaba, Bauru, São José do Rio Preto e Itapetininga. Além da programação televisiva, a TV TEM conta com os portais G1, GE e GShow. A TV TEM foi fundada em maio de 2003 e faz parte da plataforma de negócios TEM+.