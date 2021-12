COOP digitaliza aquisição de cartão próprio da rede

Cada vez mais, a digitalização vem ganhando espaço no mercado, pois a praticidade proporcionada com o sistema incrementa e agiliza vários tipos de serviços.

Seguindo nessa onda, a Coop, por meio da área financeira Coop Facilita, acabou de lançar a venda digital do cartão próprio da rede. A adesão on-line ao cartão Coop Fácil pode ser feita pelo link: https://vendaonline.bradescard.com.br/?canal=544&origem=112&tpopto=1&ptovda=7554 e, com ele em mãos, é possível ter uma série de vantagens.

De acordo com a coordenadora Alexsandra Amorim, quem adquirir o Cartão Coop Fácil até o dia 31 de dezembro terá anuidade zero para compras efetuadas nos negócios Supermercado, Drogaria e Postos de Combustíveis, além de contar com até 40 dias para começar a pagar, descontos exclusivos e parcelamentos especiais para alimentos, dermocosméticos, eletro e eletroeletrônicos.

O cartão Coop foi lançado em 2006 e, em julho do ano passado, por meio de uma ampla concorrência, o Banco Bradescard passou a dar continuidade aos trabalhos, modernizando o produto cartão de crédito e trazendo novidades. “Em breve, a Coop lançará o produto empréstimo pessoal, que irá ao encontro das necessidades atuais dos cooperados”, explica Alexsandra Amorim.

Cartão Coop Fácil

O cartão Coop Fácil é comercializado com as bandeiras Elo Mais e Visa Gold e pode ser utilizado dentro e fora da Coop, inclusive no comércio eletrônico, contando com app para consulta de saldo, emissão de segunda via de fatura e solicitação de saque, entre outras facilidades.

Banco Bradescard

Coop

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br