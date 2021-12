Atacadão inaugura sua segunda loja em São José dos Campos

Presente na cidade desde 2009, Atacadão amplia sua capacidade de atendimento de pequenos comerciantes e consumidores finais

O Atacadão, maior atacadista brasileiro em número de lojas e com abrangência nacional, inaugurou, nesta quinta-feira, 2 de dezembro, mais uma unidade no município de São José dos Campos. Com a nova loja, foram gerados cerca de 500 empregos diretos e indiretos, ajudando na economia das cidades do Vale do Paraíba.

Com uma área de vendas de 5.000 m², a nova unidade também conta com 32 checkouts e 366 vagas de estacionamento, sendo 238 descobertas e 128 cobertas. Para atender todas as exigências dos consumidores, o Atacadão oferece milhares de opções de produtos que podem ser adquiridos em embalagens de diversos tamanhos, fechadas ou fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente.

Além disso, a rede também disponibiliza uma ampla variedade de marcas nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais, artigos de limpeza, frios e laticínios, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo. Já na área de hortifrúti, os consumidores encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.

Marco Oliveira, CEO do Atacadão

“Estamos muito felizes com a inauguração de mais uma loja em São José dos Campos. O Vale do Paraíba é uma área de extrema importância para o Atacadão. Nas cidades da região, já temos uma unidade em São José dos Campos e outra em Taubaté. Com mais essa inauguração, seguimos contribuindo com a economia local, proporcionando oportunidades de emprego e melhores benefícios para todos os tipos de públicos, como pequenos comerciantes e consumidores finais, oferecendo preços competitivos e o acesso à alimentação básica de qualidade para a população. Isto faz parte do modelo de negócios do Atacadão, que segue um robusto plano de expansão,” comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Atualmente, o Atacadão tem 246 lojas pelo Brasil e 33 atacados de entrega. Em São Paulo, a empresa possui 67 lojas e 3 atacados de entrega.

Covid-19



Todas as medidas de segurança foram tomadas para a inauguração da loja. Para funcionamento, a unidade segue todas as recomendações dos órgãos de saúde: o uso de máscaras pelos funcionários e clientes, controle de entrada de clientes, sinalização para distanciamento nas filas, medição de temperatura, barreira de acrílico nos checkouts e disponibilização de álcool em gel. Além disso, todas as lojas ressaltam a importância do uso de máscaras pelos consumidores e comparecimento de apenas uma pessoa por família, sempre que possível.

Cartão Atacadão



Para oferecer aos clientes mais comodidade na hora de pagar suas compras, a rede disponibiliza o Cartão Atacadão. O meio de pagamento oferece aos consumidores um programa de benefícios com descontos exclusivos em diversos produtos da rede no Brasil. Outra vantagem é o prazo estendido para pagamentos, incluindo até 70 dias para abastecimento nos postos de combustível da companhia e compras em até 10 vezes sem juros nas drogarias Atacadão. O cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que é credenciado na rede MasterCard. Para solicitar, basta clicar aqui ou se dirigir a qualquer loja Atacadão.

Endereço da loja:

Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 5601 – Aquárius Dutra

Funcionamento da Loja:

De segunda a sábado: das 7h às 22h.

Domingos: das 8h às 18h.

Feriados: Consultar a loja

Confira as formas de pagamento direto na unidade ou no nosso site .

Atacadão



O Atacadão é uma empresa do Grupo Carrefour Brasil. Maior atacadista brasileiro em número de lojas, o Atacadão está presente em mais de 170 cidades espalhadas por todos os estados do Brasil. Com uma história de 59 anos e cerca de 60 mil colaboradores, a empresa tem atualmente 246 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega, que garantem o abastecimento de comerciantes, transformadores e consumidores finais. Também atua no e-commerce, integrando o canal de vendas online do próprio Atacadão com uma robusta operação de marketplace, com mais de 300 sellers parceiros de atacado.

Grupo Carrefour Brasil

O Grupo Carrefour Brasil é a segunda maior operação do Carrefour no mundo e conta com mais de 720 pontos de vendas no Brasil. Com faturamento de R$ 74,8 bilhões em 2020 e mais de 96 mil colaboradores, o Grupo é o maior distribuidor de alimentos do país, um dos maiores varejistas de capital aberto e umas das 20 maiores empresas listadas na bolsa brasileira. Seu foco é oferecer alimentação de qualidade e acessível à população.