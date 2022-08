4 dicas de como investir e principais tipos de investimentos

O investimento tem se tornado um tema mais comum nos últimos anos, já que há um tempo atrás, a bolsa de valores não contava nem com 10% dos investidores de hoje. Porém, como investir o seu dinheiro?

A primeira coisa que se deve entender é que você não precisa investir somente a longo prazo, pode se ter uma carteira com investimentos de curto, médio e longo.

O que o prazo define é o que no mundo dos investimentos chamamos de poder dos juros compostos, mas esse assunto será discutido mais adiante.

Por que investir?

É importante lembrar que o futuro sempre existirá. Há quem diga que a vida é um sopro e que não se deve investir o dinheiro.

Além de que a vida é curta e nunca se sabe o dia de amanhã, mas de fato a maioria das pessoas vivem por muitos anos.

Durante a vida, pagam-se muitos boletos, e com isso, parece justo pagar alguns para colher os frutos disso no futuro. Isso é o investimento.

Como começar a investir?

Caso seja novo no mundo dos investimentos, tem que aprender algumas premissas. Você pode até investir em um curso de gestão financeira, mas a primeira lição é que o dinheiro só tem valor a partir do momento em que está designado para uma meta.

Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas a verdade é que ele sem propósito é que não traz alegria.

A primeira coisa antes de investir é definir seus valores, por exemplo, ter estabilidade de um custo mensal de 5 mil reais. Logo, é importante para você e sua família. Então, se investir visando ter uma renda mensal e conquistá-la, isso te trará felicidade.

Outro exemplo é, ter mobilidade, que é importante para sua vida. Logo, você prefere ter um carro próprio a andar de transporte por aplicativo.

Então, investir para comprar um carro a vista para você lhe trará felicidade.

Resumindo, o dinheiro precisa trabalhar para conquistar suas metas, então antes de aplicar ele, defina bem os seus objetivos.

Quais os principais tipos de investimentos?

É importante investir em um curso de gestão financeira online para que aprenda a fundo quais são os tipos de investimentos que existem.

Em renda fixa, ou seja, aquela que não é volátil como a variável, existem alguns investimento bem interessantes, como:

Tesouro Direto

CBD

LCA e LCI

Fundos de Renda Fixa

Eles certamente te pagarão um lucro, existem como pós ou pré fixados, e tudo isso precisa ser analisado antes da aplicação do dinheiro.

Em um curso de gestão financeira grade curricular, deve ser analisada que nem sempre são abordados todos os tipos de investimento, então, existem aulas específicas para renda fixa e também para variável.

Já em renda variável, é possível contar com essa volatilidade de mercado. Com isso, os principais tipos de investimentos dessa categoria são as ações na bolsa de valores e os fundos imobiliários.

Desse modo, existem algumas dicas para te auxiliar em uma gestão financeira eficiente. Seguem elas.

1. Estude

A falta de conhecimento e o hábito de acreditar no que terceiros orientam é o motivo que mais causa perda de dinheiro.

Sempre há uma história de alguém que investiu e perdeu dinheiro e por isso diz que investir não é seguro.

É importante avaliar tudo isso e não acreditar, ainda mais sem boas referências, porque isso traz risco ao seu dinheiro. Portanto, uma excelente opção é pesquisar por umcurso de gestão financeira valor.

2. Tenha metas bem definidas e com prazo

Caso queira se aposentar daqui a 30 anos, recebendo 10 mil por mês, quanto precisará investir?! Isso são contas possíveis de fazer, além de projeções que irão te ajudar a tomar melhores decisões.

Sempre saiba o que, para quando e quanto serão necessários para sua meta ser realizada, e invista com foco nelas. Então, os juros compostos te auxiliarão principalmente em um longo prazo.

3. Invista primeiro, gaste depois

Você pode trabalhar na gestão financeira startupque isso não te fará necessariamente um bom administrador financeiro pessoal.

Entenda que sobrar dinheiro não existe, porque ele sempre tem que ter um propósito.

Caso vá esperar o dinheiro sobrar na conta no final do mês, então não irá investir. Por isso, a primeira conta que deve pagar para receber seu pró-labore é a pessoal.

4. Renda Extra

Faça dinheiro novo para investir. Um exemplo disso é vender brigadeiros no trabalho, ou aceitar alguns trabalhos temporários para o final de semana.

Seja o que for, uma renda extra para investimento sempre será bem-vinda e te ajudará alcançar suas metas mais rapidamente.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Top News Tech, site voltado

para a veiculação de conteúdos relevantes para empresas, contribuindo com estratégias para o desenvolvimento do negócio.

Imagem de StockSnap por Pixabay