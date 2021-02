Day Trade: modalidade de alto risco cresce cada vez mais no Brasil

Antes de apostar no mercado é preciso entender que todo investimento tem vantagens e desvantagens

A possibilidade de obter ganhos rápidos é o que mais atrai investidores para a prática de day trade — compra e venda de um ativo no mesmo dia. De acordo com os dados da B3 (bolsa de valores do país) e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no Brasil, 1.140.000 operações foram realizadas em 2020, ante 482.000 em 2019; 236.000 em 2018 e 143.000 em 2017.

Day trade

No entanto, apesar de ser uma modalidade sedutora, o risco de investimento é alto e não é incomum ver as pessoas perderem muito dinheiro, principalmente se o day trader não é um especialista. O estudo ‘Day traders experientes e consistentes’, realizado por Fernando Chague (EESP-FGV) e Bruno Giovannetti (EESP-FGV), aponta que entre os anos de 2012 e 2017 (última data disponível), dos 1.218 day traders ‘experientes’, que realizaram pelo menos uma operação de day trade em 90% dos 72 meses do período analisado, 652 (54%) apresentaram prejuízo.

Entre os que conseguiram algum retorno, apenas 62 (5%) obtiveram lucro bruto mensal médio acima de R$ 10 mil, considerado pela publicação um saldo ‘economicamente significativo’. E quanto melhor o resultado, mais o funil se estreita: somente 28 (2,3%) conseguiram lucro bruto mensal médio acima de R$ 20 mil. Apenas 1 investidor conseguiu ganhos acima de R$ 50 mil.

O assessor de investimentos da Monte Bravo – empresa de assessoria de investimentos credenciada à XP Investimentos, Breno Andrade, explica que na prática, o day trader consegue ganhar dinheiro em dois cenários diferentes. No primeiro ele compra um determinado ativo, o preço sobe e faz a venda por um valor mais alto do que pagou. No segundo ele vende o ativo, o preço cai e aí ele volta a comprá-lo pagando mais barato.

Ainda segundo Andrade, as milhares de informações disponíveis de forma “rasa” sobre trading, como indicadores, teorias e estratégias, são alguns fatores que faz com que iniciantes acabem perdendo muito dinheiro. “Para realizar uma operação mais segura é preciso contar com ajuda de um profissional que tenha a experiência de combinar estratégia operacional, com base nos conceitos da análise técnica, e planejamento de capital”.