Natal Musical da galeria São José dos Campos do Carrefour Property terá Globo de Neve

O Natal para muitas pessoas, principalmente para as crianças, é uma data muito especial, pois simboliza alegria, felicidade, diversão, união e família. Os empreendimentos do Carrefour Property buscam exatamente trazer acolhimento e comodidade aos frequentadores dos seus espaços e pensando nisso, a galeria São José dos Campos do complexo do Carrefour, realiza seu Natal Musical até 24 de dezembro.

Será montada uma área instagramável com globo de neve para que as crianças e suas famílias tirem fotos gratuitamente, com decoração com notas musicais e toda simbologia do Natal para que possam registrar esse momento.

Carrefour Property

“Os clientes que frequentam nossas galerias sempre gostam de atividades voltadas para as crianças, pois é uma forma de entretenimento e eles ficam mais tranquilos em realizar suas compras de Natal. Cada vez mais teremos atividades lúdicas para que a jornada de compra do consumidor seja prazerosa”, revela Ana Britto, Gerente de Marketing do Carrefour Property.

Decoração Globo de Neve

Galeria São José dos Campos: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5701 – Parque Res. Aquarius, São José dos Campos – SP