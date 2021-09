Estudantes participam de palestra sobre investimento na zona oeste de São José

Quem disse que o mundo dos investimentos também não poderia ter um toque de juventude? O Assessor de Investimentos da Monte Bravo, Breno Andrade, foi convidado para participar da Semana de Profissões no Colégio Planck, no Jardim Aquarius, para compartilhar sua história e conhecimento com jovens alunos. O encontro aconteceu no dia 31 de agosto.

Semana de Profissões no Colégio Planck

Com o tema “Independência financeira: elaboração de planejamento financeiro”, Breno falou sobre a importância da educação financeira desde cedo e de como um bom planejamento patrimonial pode mudar o futuro dos jovens. O Planck Workshop reuniu profissionais, pais e estudantes.

“É importante mostrar aos jovens que investir é tão simples quanto abrir uma conta no Instagram. Falar de investimentos e planejamento financeiro é uma das coisas que mais amo e compartilhar esse conhecimento com esse público é extremamente importante para tornar o assunto cada vez mais acessível a todas as idades”, completa.

Monte Bravo

Breno só tem motivos para comemorar com a Monte Bravo. Atuando apenas há uma década no mercado financeiro, a empresa saiu do patamar de um completo desafio para o topo do seu segmento. Investidores de todo Vale do Paraíba contam com uma empresa com R$18 bilhões sob assessoria e mais de 20 mil clientes atendidos dentro do conceito last stop shop, no qual encontram todas as soluções financeiras em apenas um lugar.