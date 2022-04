Como montar mala de viagem para criança?

Livre-se de imprevistos e preocupações com itens essenciais para seu filho

Sair com crianças é sempre estar sujeito a surpresas. Um nariz escorrendo ou uma roupa suja e nem sempre temos uma loja para comprar uma camiseta, uma cueca ou uma calcinha infantil por perto.

Crianças estão sempre mais sujeitas a não se adaptarem a novos ambientes, apresentando mal-estar com variações de clima e até alimentação.

Por esse motivo é importante saber escolher bem os itens que colocará na bolsa, sobretudo quando seu filho vai para algum lugar sem você, na companhia de avós, tios ou pais de amigos.

Vamos te ajudar a não deixar faltar nada, com um check-list pensado nas mais diferentes necessidades que podem existir.

Anote esses itens em uma lista e garanta que nada fique de fora.

Protetor solar

Faça frio ou calor, o protetor solar deve ser sempre utilizado por todos, principalmente crianças, que possuem peles mais sensíveis.

Atenção! Bloqueador solar é diferente de bronzeador! Busque sempre produtos que tenham fator de, no mínimo, 30 fps. Em caso de dúvida, opte pelos de 50 ou 60 fps.

Repelente

Muitas vezes só descobrimos alergias quando somos expostos ao fator que as desencadeiam. Porém, não é legal descobrir em seu filho uma alergia a insetos em plena viagem, né?

Para isso, garanta sempre a proteção e leve repelentes, em creme ou spray. Garanta que eles sejam eficientes contra insetos como o mosquito da dengue.

Garrafa de água

É importante sempre ter água por perto, seja para a hidratação ou até para lavar as mãos ou limpar um machucado, caso a criança caia e se machuque.

É importante que a garrafa de água esteja na mala de mão, para que seja facilmente alcançada.

Snacks e frutas

Crianças podem sentir fome e não conseguir controlar o humor. Além disso, o metabolismo delas exige muita energia, que precisa ser reposta.

Leve sempre snacks ou frutas, pois nem sempre haverá um lugar por perto para comprar alimentos.

Trocas de roupa

Desde fazer necessidades na roupa sem querer até acabar sujando a roupa, é sempre importante ter algumas trocas. Com as mudanças constantes no clima, é essencial levar looks para o frio e para o calor.

Para os pequenos que ainda usam fraldas, carregue sempre uma reserva boa, para imprevistos como diarreias.

Toalha e lençol

Muitas vezes, a depender da viagem, sobretudo se for para casa de parentes, pode ser que faltem esses utensílios de cama e banho. É sempre bom se prevenir.

Além disso, se a criança for alérgica e os tecidos estiverem cheirando a mofo, você pode arrumar outro problema para solucionar.

Lenços de papel e lenços umedecidos

Nariz escorrendo, mãos sujas e machucados: lenços de papel e lenços umedecidos são essenciais para lidar com esses imprevistos também.

Imagine você a caminho de um evento e durante a viagem a criança suja a roupa? Um lenço umedecido pode ajudar a tirar a mancha. Ou seja, são itens essenciais.

Medicamentos e curativos básicos

Mudanças de clima, alimentação fora do comum, entre outros fatores, podem fazer com que a criança adoeça. Previna-se com antitérmicos, antialérgicos, antigripais e anti-inflamatórios.

Não é adequado se automedicar ou medicar a criança sem orientação médica, então procure um pediatra com antecedência e pergunte quais medicamentos podem ser manuseados em caso de emergência e as dosagens corretas.

Lembre-se de esparadrapos, gazes e curativos autocolantes. Eles podem ser muito importantes caso a criança se acidente.

Brinquedos

Se a viagem for longa, a criança pode perder a paciência no meio de transporte. Neste caso, garanta seu entretenimento. Você pode oferecer brinquedos para que ela se distraia ou um tablet com vídeos para assistir e jogar (lembre-se de baixá-los antes, caso fique sem internet).

Também é possível aproveitar o tempo com a criança, sugerindo jogos que estimulem a atenção e criatividade, como descrever um objeto da estrada que ela está vendo ou então dizer com qual elemento as nuvens do céu se parecem.

Se o pequeno gostar de ler conforme o veículo se movimenta, você pode levar revistas em quadrinhos.

Imagem de Dat Huynh por Pixabay