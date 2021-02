Orla do Banhado ganha quiosque para turismo receptivo

Como parte do programa Turismo São José, a Prefeitura de São José dos Campos inaugurou na última quarta-feira (17), na Orla do Banhado, mais um quiosque voltado para a atividade turística.

Orla do Banhado

O quiosque abriga o Centro de Informações Turísticas e a representação do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) para atendimento do turismo receptivo e de munícipes. No mesmo local, já está atendendo também a coordenação da Sutaco, órgão estadual de representação dos artesãos.

O novo quiosque está localizado na Orla do Banhado junto aos outros dois, que foram inaugurados em dezembro passado para exposição e venda de artesanato local.

Conselho Municipal de Turismo

A implementação deste novo quiosque foi uma solicitação do Conselho Municipal de Turismo, que foi atendida pela Prefeitura, por meio do Departamento de Turismo, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Por conta do Plano São Paulo de prevenção à covid-19, a atividade turística e de artesanato foi retomada no último sábado, com a fase laranja na cidade.

De acordo com os técnicos do setor de Turismo, tão logo seja encerrado o período da pandemia, o setor deve voltar a funcionar em São José dos Campos, tanto na área urbana como no distrito de São Francisco Xavier

Feiras

Por decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, as feiras de artesanato de São José dos Campos puderam retomar suas atividades no sábado (13). A autorização é para abertura de no máximo 40% da capacidade de cada feira, de acordo com o previsto na fase laranja do Plano São Paulo. Os quiosques de artesanato reabriram na última quarta-feira (17).

Nas feiras de artesanato são expostos para comercialização produtos como artesanato em madeira, soldagem, bordado, crochê, costura em retalhos, fuxico, patchwork, torção, macramê, entre outros. Não são admitidos produtos industrializados e nem alimentícios.

Funcionamento

Centro



– sábado, ao lado do Mercado Municipal, travessa Chico Luiz, das 9h às 14h

– sábado, Praça Afonso Pena, das 9h às 14h

Zona Oeste



– domingo, Praça Ulysses Guimarães, Jardim Aquarius, das 9h às 14h

Quiosques do Banhado

– quarta a sexta-feira, das 9h às 17h e sábados das 9h às 14h