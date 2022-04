Quais são as áreas que mais utilizam o Excel?

A praticidade na hora de performar várias atividades no espaço de trabalho é algo que sempre foi necessário, ainda mais atualmente com informações tão rápidas e instantâneas, especialmente em áreas de atuação com a tecnologia. Portanto, profissionais precisam sempre manter em mente que conhecer certas ferramentas e utilizá-las em seu espaço de trabalho pode ajudar o próprio profissional e a empresa em que trabalha em si, afinal dessa forma há mais produtividade no dia-a-dia e, portanto, muito mais lucro e serviço fluindo dentro da empresa.

Certas ferramentas que tornam isso possível estão presentes no chamado pacote Office, desenvolvido pela Microsoft para facilitar a vida dentro de escritórios. Apesar de ter sido produzido pensando em profissionais e seus trabalhos, também é possível que seja utilizado no cotidiano das pessoas para a ajuda no momento de produzir textos e documentos, graças ao Microsoft Word, ou para apresentações escolares e empresariais com o PowerPoint ou até mesmo para funções de e-mail que o Outlook oferece ao usuário. Mas para quem deseja organizar dados, analisar eles, organizar finanças, números altos, fazer somas e muito mais, é preciso utilizar o chamado Microsoft Excel.

Muitas áreas dependem do criador de planilhas Excel para fazer várias atividades, já que ele está cheio de funções benéficas que agilizam o trabalho. Os profissionais podem, muitas vezes, verem o Excel como um dos programas mais complicados do pacote Office, porém com o tempo é possível se adaptar, aprender e até se especializar em utilizar esse software no espaço de trabalho e no cotidiano para fazer com que atividades que antes eram complicadas se tornem muito mais fáceis e rápidas, tornando o profissional mais eficiente e produtivo.

O que é o Excel e quais são algumas de suas funções?

O Excel foi um software já desenvolvido há muitos anos, em 1985, por Bill Gates para que a Microsoft pudesse oferecer uma forma de seus usuários fazer a análise de dados, finanças e mais através de poucos comandos e cliques, algo que era apenas feito com muito esforço e de forma física, dependendo de muito mais investimento de uma empresa para ser feito dentro de um negócio. Com a criação do Excel, muitas funções que antes eram complicadas foram cada vez mais se tornando práticas com cada atualização do programa.

Atualmente, o Excel oferece uma série de funções úteis para profissionais de diversas áreas e é correto afirmar que o crucial seria que todos profissionais soubessem, ao menos, o básico desse programa, já que ele é um grande diferencial no currículo profissional de uma pessoa, em especial para pessoas que trabalham com números, dados e tecnologia. O Excel apresenta várias funções como: SOMA, PROCV, PROCH, funções E e OU, CONT.SE, Data e Hora, funções financeiras, SE, FLOOR e mais. Cada versão do Excel se torna mais atualizada, completa e com mais funções para aplicar no criador de planilhas.

Por que usar o Excel é importante para uma empresa?

O Excel é uma forma de fazer com que processos dentro de uma empresa se tornem mais fáceis, rápidos e práticos para o profissional, fazendo ele ser mais produtivo e ágil, oferecendo maiores resultados para uma empresa e, dessa forma, aumentando o lucro da empresa por meio dessa agilidade.

Sendo assim, a empresa pode investir em treinamentos Business Intelligence para aprimorar os conhecimentos de colaboradores sobre o assunto, além de introduzir os colaboradores para outras formas de tornar processos mais práticos, utilizando programas de análise de dados como o BI da Microsoft.

Quais as áreas que mais usam o Excel no dia-a-dia?

Atualmente, é possível mencionar um total de três áreas que dependem do Excel diariamente ou quase todos os dias. Todas essas profissões estão sempre em alta e são necessárias para a sociedade atual funcionar de várias formas. Sendo assim, o profissional que busca se especializar nas seguintes áreas precisa investir em conhecimento sobre o Excel antes de buscar uma vaga.

Tecnologia da Informação

A área de TI cresceu muito nos últimos anos, tendo em vista que a tecnologia é mais avançada, mais rápida e mais potente do que nunca atualmente, é preciso que haja profissionais que saibam lidar com os pequenos detalhes dessas tecnologias na sociedade 4.0. O Excel ajuda profissionais de TI com auditorias, relatórios de erros e gerenciamento de dados.

Administração

A administração sempre foi uma área conhecida por ser necessária em toda e qualquer empresa, portanto é uma grande aposta para quem acabou de entrar no mercado de trabalho. O Excel ajuda o administrador a fazer orçamentos, levantamento financeiro e análise de vendas.

Gerente Comercial

O gerente comercial é uma subcategoria para quem possui graduação em Administração ou Finanças e é o responsável por todas as vendas de uma empresa. O Excel ajuda o gerente comercial com ranking de vendas, controle de representantes e controla o caixa.

Imagem de Pexels por Pixabay