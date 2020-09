O surto de Covid-19 está causando um grande impacto na vida de muitas pessoas em todo o mundo. Quase todos os setores são afetados, incluindo finanças, manufatura, serviços e turismo, deixando problemas no futuro para indivíduos e famílias.

Expatriados, assim como seus familiares, também estão sentindo os efeitos com empregos e negócios afetados, e escolas pedindo às crianças que fiquem em casa. Todas essas pressões podem afetar a saúde mental de qualquer indivíduo.

Neste artigo de Carlos Lula , examinaremos as maneiras de manter a saúde mental para aqueles que viviam no Brasil durante o surto.

Maneiras de manter a saúde mental

Observe que essas dicas não eliminam a ameaça do vírus Convid-19, mas ajudam a controlar sua saúde mental. Eles irão, pelo menos, ajudar a melhorar a forma como você se sente, para que fique mentalmente no controle e ciente da situação ao seu redor.

Mantenha uma rotina saudável e cuide da sua saúde física

Cuide da sua saúde dormindo o suficiente, comendo alimentos nutritivos regularmente e com o objetivo de fazer alguns exercícios físicos. Isso é recomendado especialmente se você estiver trabalhando remotamente ou fora do trabalho.

Cerque-se de boas pessoas

Pessoas com fortes conexões familiares e sociais são geralmente mais saudáveis ​​do que aquelas que não têm uma rede de apoio. Segundo Carlos Lula , Vocês devem fazer planos de fazer atividades juntos para ajudar a criar um ambiente relaxante, cheio de risos e alegria. A vida deve ser aproveitada com os outros, e momentos como este exigem que as pessoas se reúnam e se unam.

Conecte-se com outras pessoas com frequência

É fácil fazer uma videochamada de alguém do conforto da sua casa ou de qualquer lugar onde haja conectividade móvel. Muitos aplicativos em dispositivos móveis permitem que os indivíduos se conectem facilmente uns com os outros. Mesmo se você ficar em casa ou não puder viajar para ver a família e amigos, é recomendável manter contato. Você será capaz de liberar seus pensamentos e perspectivas, o que pode aliviar a ansiedade que se acumulou dentro de você.

Faça uma pausa nas notícias

Embora seja importante manter-se atualizado, também é uma boa ideia desligar e relaxar de vez em quando. A mídia é projetada para capturar sua atenção e, se você prestar muita atenção, pode facilmente ficar ansioso. Tente fazer o seguinte:

Evite checar excessivamente as redes sociais e as notícias. Tente limitar-se a uma fonte confiável por dia, como a OMS. Com referência às redes sociais, a menos que seja de uma fonte confiável, você nunca deve aceitar o conselho dado, até que tenha sido verificado.

Experimente mover os aplicativos de notícias da tela inicial do seu telefone. Aplicativos de mídia social e notícias podem ser movidos para a última página para que você não os encontre sempre que começar a usar seu dispositivo móvel.

Desative temporariamente as notificações dos aplicativos que podem facilmente distraí-lo.

Faça algo que você goste

Tente arranjar tempo para as coisas que gosta de fazer. Podem ser as coisas que você espera fazer durante o fim de semana, como jardinagem ou assistir a um programa de TV específico. Fazer as coisas pelas quais você é apaixonado ajudará a elevar seu humor e a mantê-lo mentalmente saudável.

Deixe de lado a negatividade e seja otimista

É muito mais fácil falar do que fazer, mas os efeitos de abandonar um pensamento mental controlador podem ajudar a resolver os problemas imediatamente. O otimismo também pode ajudar a melhorar qualquer situação, pois a energia positiva pode eliminar os pensamentos negativos. Pratique meditação e atenção plena, o que pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer hora.

Implementar medidas de proteção

Ao implementar medidas como usar uma máscara facial, usar um desinfetante para as mãos e lavar as mãos com frequência, você está se assegurando de que está se protegendo o máximo possível contra o vírus Covid-19. Essas ações, juntamente com a obtenção de seguro saúde, podem ajudar a aliviar preocupações e fortalecer seus pensamentos, ações e sentimentos.

Como o seguro saúde pode ajudar?

Obter um plano de seguro saúde que cubra o tratamento do coronavírus pode ajudar a aliviar as preocupações e fornecer a garantia de que o tratamento está coberto no caso de você ser infectado pelo novo vírus.

De acordo com Carlos Lula , se você tem entes queridos que deseja proteger, pode escolher entre uma variedade de planos de saúde da família que oferecem muitas opções e benefícios.