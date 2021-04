Você com certeza sabe que deve consumir, no mínimo, 2L de água por dia para manter o bom funcionamento do seu corpo. Mas, você sabe como a água pura, filtrada por purificadores de água, é capaz de te deixar mais bonito?

Se você não sabe, continue com a gente para conhecer os benefícios da água para a sua beleza. A água própria para consumo, proveniente dos bebedouros de mesa, consegue ajustar o seu organismo e então promover muito mais saúde para a pele, cabelos e unhas.

Quando a ingestão de água está abaixo do requerido pelo seu corpo, é perceptível a deficiência na hidratação da pele e, em muitos casos, ocorre até mesmo a queda dos fios capilares.

Nosso corpo é composto por 70% de água e esses níveis precisam ser repostos, constantemente, por água de boa qualidade. Consuma água filtrada por purificadores de água e conheça os benefícios a seguir.

Purificadores de água: água limpa para a pele

Se os purificadores de água gelada conseguem fornecer água pura, a ingestão da água que é filtrada por estes aparelhos também é capaz de renovar a pele do seu corpo.

O consumo constante de água renova as células da pele, fazendo com que elas se renovem mais rápido. Esse processo de renovação celular promove um melhor aspecto do tecido, o que faz com que você fique muito mais bonito.

Afinal, com uma pele renovada, os poros ficam limpos e a aparição de acnes e cravos é mais rara. Com os nutrientes necessários à vida das células no seu corpo, os níveis de colágeno aumentam e o aparecimento de rugas e linhas de expressão diminuem.

Esse é apenas um dos motivos para priorizar a ingestão de água filtrada por um purificador de mesa elétrico. Além de água gelada, você ainda consome beleza gratuitamente.

Consumo de água: força para os fios

Da mesma maneira que a água promove a renovação das células da pele, o mesmo acontece para os fios capilares. Fios desidratados são consequências da falta de água no organismo. O líquido renova e preenche cada fio de cabelo com células cheias de nutrientes.

Há quem duvide, mas os produtos de beleza não são os responsáveis pelo fortalecimento e hidratação do couro cabeludo. O agente responsável por isso é a água presente em, praticamente, todos os componentes.

Consumir água leva força e renovação para os fios, que ficam brilhantes e menos quebradiços. A água pura que passa pelos bebedouros de água fica livre do cloro e, assim, seu corpo recebe, cada vez menos, substâncias prejudiciais à saúde.

Organismo regulado: beleza certa

Já deu para perceber que a água atinge, diretamente, as células do organismo, levando beleza para todo o corpo, não é mesmo?

Consumir água em vários momentos do seu dia a dia é super importante para manter a hidratação natural da pele e fortalecer as unhas e cabelos.

Opte sempre pela ingestão de água a partir de bebedouros industriais e bebedouros de mesa elétricos. Estes aparelhos proporcionam a ingestão de água pura, livre contaminação, sinônimo de muito mais beleza para o seu corpo.

Imagem de ivabalk por Pixabay