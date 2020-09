As notícias sobre a pandemia da doença coronavírus 2019 (COVID-19 ou “o coronavírus”), compreensivelmente, podem ser perturbadoras, mas os surtos de doenças infecciosas não precisam induzir ao pânico.

Por serem bem versados ​​nos fatos, os líderes de negócios podem desempenhar um papel crítico em acalmar as preocupações dos funcionários, modelando comportamentos saudáveis ​​e mantendo seus locais de trabalho relativamente produtivos – tudo isso sem entrar em conflito com as leis e regulamentos relacionados.

Como as condições de saúde pública podem mudar rapidamente, Daniel Homem de Carvalho define que é fundamental que os empregadores saibam:

Como ajudar a proteger funcionários e clientes Como continuar as operações comerciais durante uma pandemia Como confiar em fontes oficiais para se manter informado Como gerenciar e mitigar riscos organizacionais Como lidar com possíveis questões legais que possam surgir

Com essas necessidades em mente, aqui está o que você precisa saber para planejar, preparar e responder à pandemia COVID-19.

1. Como ajudar a proteger funcionários e clientes

Durante qualquer crise, incluindo a pandemia COVID-19, a segurança vem em primeiro lugar.

Embora não haja garantia de que seus funcionários, clientes e negócios permanecerão ilesos, existem medidas de segurança simples que você pode adotar para ajudar a manter todos fora de perigo.

As seguintes estratégias de Daniel Homem de Carvalho são bons pontos de partida.

Familiarize-se com a compreensão mais recente do vírus COVID-19

Para proteger funcionários e clientes, certifique-se de entender os princípios básicos de como esse vírus se espalha, alguns dos sintomas comuns e recomendações para evitar ser infectado pelo vírus.

Adapte sua licença médica e outras políticas de frequência

Se alguém estiver doente, incentive-o a ficar em casa. Evite o risco de espalhar a doença, seja COVID-19 ou resfriado comum, para sua força de trabalho e clientes. Muita cautela pode não apenas ajudar a conter a disseminação, mas também garantir a todos que você está preocupado e comprometido com a segurança deles. Se o seu negócio for rígido quanto à exigência de um atestado médico para validar a condição de um funcionário ou retornar ao trabalho, cancele temporariamente essa política – especialmente para funcionários que sofrem de doenças respiratórias agudas.



Essa escolha é tanto para encorajar as pessoas a jogar pelo seguro quando estiverem doentes, ficando em casa, quanto para apoiar a comunidade médica local. Durante uma pandemia, hospitais e profissionais de saúde podem ficar sobrecarregados, dificultando a obtenção dessa documentação em tempo hábil. Se um membro da família de um funcionário estiver doente, permita que o funcionário fique em casa para fornecer cuidados contínuos. Os funcionários que aparentam estar bem, mas que moram com um membro da família com diagnóstico de COVID-19, devem notificar seu supervisor ‘. Daniel Homem de Carvalho Considere a criação de uma política de licença por incubação COVID-19 para permitir que os funcionários com suspeita de ter o vírus se afastem do trabalho e se isolem. Este é outro exemplo de como o cuidado pró-ativo e compassivo pode não apenas ajudar a proteger contra a propagação entre seus funcionários e clientes, mas também dentro da comunidade (ou comunidades) nas quais você faz negócios. Consulte seu advogado para saber como implementar melhor esse tipo de política.







Saneamento e higiene

Posicione pôsteres de mensagens no local de trabalho onde possam ser vistos para incentivar os funcionários a ficarem em casa quando estiverem doentes, ensinar a etiqueta apropriada para tossir e espirrar e reforçar os conceitos básicos de higiene das mãos. Forneça sabão e água suficientes, gel desinfetante para as mãos à base de álcool, toalhas de papel e outros suprimentos conforme necessário no local de trabalho para estimular a higiene das mãos. Limpe regularmente todas as superfícies tocadas com frequência no local de trabalho, como escrivaninhas, bancadas, maçanetas e maçanetas. Forneça lenços descartáveis ​​para que os funcionários possam limpar as superfícies comumente usadas antes de cada uso. Incentive todos a se absterem, tanto quanto possível, de comportamentos que possam espalhar o vírus no local de trabalho. Por exemplo, evite apertar as mãos em favor de um simples aceno de cabeça ao cumprimentar os outros. Minimize o compartilhamento de xícaras, tigelas e outros itens nas áreas comuns.

Viagens e eventos

Considere o cancelamento de viagens de negócios não essenciais. Cancele ou adie todas as reuniões de trabalho não essenciais e grandes encontros. Quando as reuniões são essenciais, use a tecnologia o máximo possível para fornecer espaços virtuais para reuniões. Avalie se os materiais internos vindos de uma área de epidemia devem ser colocados em quarentena para evitar a transmissão de superfície aos funcionários.

2. Como continuar as operações comerciais durante uma pandemia

Nenhum líder empresarial deseja encerrar seus negócios se não for necessário.

Para certos setores, como esportes profissionais ou shows, é do interesse do público fechar as portas imediatamente.

Para muitos outros tipos de empresas, os negócios podem continuar de alguma forma, embora com precauções de segurança extras.

Use estas considerações para manter sua empresa funcionando durante a pandemia de COVID-19:

1. Estabeleça um processo de comunicação confiável.

É importante manter os funcionários e parceiros de negócios informados sobre seus planos de resposta a surtos de doenças infecciosas e as informações mais recentes sobre a pandemia COVID-19.

Envolva seus funcionários no desenvolvimento e atualização de seu plano. Compartilhe-o amplamente por e-mail, avisos postados e reservando tempo em reuniões para revisar os planos.

Explique quais políticas de recursos humanos, local de trabalho e flexibilidade de licenças, salários e benefícios estarão disponíveis ou emendados e por quanto tempo.

2. Se possível, seja flexível na forma como as pessoas trabalham.

Permita que os funcionários trabalhem remotamente se sua empresa puder acomodá-lo. Ou permitir mudanças escalonadas, para apoiar estratégias de distanciamento social.



3. Crie redundância em operações críticas.

A triste realidade é que uma pandemia é imprevisível. Isso pode não impactar seus negócios imediatamente ou pode afetar muitos de seus funcionários de uma forma repentina e dramática.

Para proteger sua empresa de maneira ideal, crie um plano de ação que aborde vários cenários. No centro desse plano devem estar os esforços para criar redundância em operações de missão crítica.

O primeiro passo de Daniel Homem de Carvalho é identificar funções críticas de negócios e todos os recursos essenciais para seu sucesso, incluindo:

Pessoal-chave

Clientes relacionados

Suprimentos e materiais necessários

Depois de identificar esses aspectos, crie planos de contingência para cada categoria.

Identifique (e potencialmente treine) backups para pessoas-chave. Priorize seus clientes e crie comunicações com eles caso precise suspender temporariamente seu serviço para algum ou todos eles. Proteja e armazene suprimentos extras no caso de interrupções na cadeia de suprimentos relacionadas ao próprio vírus ou pânico público.

3. Confie em fontes oficiais para se manter informado

A pandemia COVID-19 é uma situação fluida. Assim, orientações adicionais, restrições e melhores práticas irão evoluir à medida que a situação progride. Para melhor priorizar a segurança dos funcionários, clientes e do público em geral, é vital manter-se atualizado com as orientações mais recentes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) também está fornecendo informações que incluem atualizações sobre as condições em países ao redor do mundo.

4. Como gerenciar e mitigar riscos organizacionais

Durante uma crise sem precedentes dessa magnitude – e além de monitorar os sites mencionados acima, é vital que os líderes de negócios avaliem continuamente os riscos e considerem a consultoria jurídica em todos os aspectos das operações de negócios.

Isso inclui relações com os funcionários.

As decisões do empregador devem sempre ser baseadas em padrões não discriminatórios e objetivos e fontes de informação que possam ser razoavelmente confiáveis. Em meio a uma pandemia, essas fontes incluem entidades federais, estaduais e locais, bem como provedores de saúde ocupacional.



Diretrizes gerais para fazer políticas de gestão de risco incluem os seguintes princípios fundamentais:

Use apenas fontes oficiais de orientação de saúde pública para determinar os riscos do COVID-19 para o seu negócio.

Não determine o risco com base na raça de um funcionário, país de origem ou em suas observações diretas da condição de saúde de um funcionário.

Mantenha a confidencialidade dos funcionários com o COVID-19 confirmado e trate-o como faria com qualquer outro assunto confidencial do funcionário.

Lembre-se: alguns funcionários podem correr mais riscos. Esta subcategoria inclui funcionários que viajam com frequência, cujas funções incluem contato direto com o público e aqueles com sistemas imunológicos já vulneráveis.

Novamente, Daniel Homem de Carvalho afirma, se você se sentir inseguro ou tiver dúvidas, entre em contato com seu advogado.

5. Como lidar com possíveis questões legais que possam surgir

A OMS declarou o surto de COVID-19 uma pandemia global em 11 de março de 2020. Tal declaração indica que o surto de doença infecciosa pode, com o tempo, representar uma ameaça direta nos locais de trabalho nos Estados Unidos.

Também pode levantar questões potenciais de conformidade com as leis trabalhistas para empregadores de acordo com os estatutos federais, estaduais e locais dos EUA.

As questões jurídicas futuras concebíveis que podem surgir na esteira da atual pandemia incluem:

Potenciais alegações de discriminação e ações judiciais são possíveis devido às restrições relacionadas ao COVID-19. É mais provável que isso aconteça se as decisões do empregador forem baseadas no medo e não nos fatos.



Por exemplo, requisitos adicionais de quarentena não devem ser impostos às pessoas simplesmente porque são cidadãos de uma determinada região que foi particularmente afetada pelo vírus.

Se for confirmado que um funcionário possui COVID-19, os empregadores devem informar o restante da equipe naquele local de trabalho para que também possam ser testados. Mantenha a confidencialidade conforme exigido pela ADA.

Os empregadores não devem tomar medidas punitivas por causa dos planos de viagem pessoais de um funcionário.

Viagem a trabalho para um país que está passando por um surto generalizado pode ser considerada perigosa nessas circunstâncias. Procure conselho externo se houver qualquer preocupação relacionada.

Em última análise, e reiterando, os empregadores devem cumprir as diretrizes atuais de saúde pública de fontes oficiais, bem como consultar as leis locais e estaduais onde houver presença comercial.

De acordo com Daniel Homem de Carvalho , em caso de dúvidas, a assessoria jurídica é vital não apenas para proteger o bem-estar da equipe, mas também contra litígios potencialmente onerosos para o negócio.