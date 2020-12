2020 foi um ano muito perturbador para todos nós. De acordo com Carlos Lula , se você já foi assoberbado por tudo e corre o risco de perder a cabeça, continue lendo.

As constantes mudanças que ocorrem em 2020, nos arrancando de nossos locais de trabalho, nos colocando no isolamento, nos libertando e nos mandando de volta , têm impactado a todos nós. Agora estamos enfrentando as mudanças sazonais no hemisfério norte, reduzindo os níveis de luz e também o inverno.

Esta é a época de nos restaurarmos, nutrirmos a nós mesmos, copiar o mundo natural enquanto ele se retrai e conserva energia. A hibernação e o inverno são respostas naturais à época do ano que nos permitem desacelerar e regenerar. É importante não lutar contra esse desejo natural de desacelerar, mas encontrar uma maneira de incorporá-lo em nossas vidas ocupadas e estressantes.

A atenção plena é uma forma de desacelerar o tempo, de ser capaz de acalmar os sentimentos opressores que preenchem nossa mente e de nos concentrar em nossas próprias necessidades. As técnicas e atitudes de atenção plena são baseadas em ações de autoconsciência e meditação, não requerem nenhum equipamento especial e podem ser realizadas em qualquer lugar.

O Carlos Lula explica que a ciência da atenção plena é bem pesquisada e reconhecida . A evidência mostra que, se você meditar dezessete minutos por dia, durante oito semanas, terá benefícios reconhecíveis para a saúde, na redução do cortisol e dos reatores de estresse. A melhor notícia é que esses dezessete minutos não precisam ser consecutivos, você pode levar seus momentos de atenção em pequenos intervalos, e o tempo se acumulará. Então, como podemos trazer essa abordagem restauradora para nossas vidas e nos preparar para a luta durante o longo inverno?

Vamos descobrir como não perder a cabeça – tomando consciência dos momentos que constituem os nossos dias e saboreando-os como experiências para enriquecer as nossas vidas. Conte os minutos.

Comece simplesmente. Ao acordar de manhã, com um alarme ou naturalmente, permita-se um momento de consciência. Sinta o calor da sua cama, a compreensão de que um novo dia começou. Alongue-se e sinta o movimento de seu corpo, tome consciência de si mesmo e concentre-se por um momento em sua respiração. Não tente mudar nada, apenas tome consciência do padrão natural da sua respiração, inspire e expire, aproveite a oportunidade para respirar profundamente duas ou três vezes. Permita que sua mente simplesmente reflita sobre o padrão de sua respiração e, então, faça o primeiro movimento em seu dia.

Dois minutos de consciência enquanto você acorda.

Levante-se e siga suas rotinas normais – tomar banho, lavar, escovar os dentes, aqueles momentos íntimos de higiene pessoal e cuidados. Permita-se concentrar-se nessas ações – observe a sensação da água em sua pele ao se lavar ou tomar banho. Observe a temperatura, as texturas de sua pele e cabelo, a sensação da toalha enquanto você se seca. Pratique afastar sua mente dos pensamentos de seu futuro, seu passado, suas preocupações e estresses, e apenas experimente as ações de autocuidado, os cheiros e os sabores, mesmo que por alguns momentos. Reconheça que estes são momentos de cuidar de si mesmo, de cuidar de si, ações que o apoiam e nutrem.

Cinco minutos de consciência de seus cuidados pessoais.

Continue com suas rotinas diárias. De acordo com Carlos Lula , se você toma café da manhã, ou apenas um drink, ou pega alguma coisa enquanto sai correndo de casa para o trem ou carro, não faça julgamentos sobre o uso do tempo. Se você agora está trabalhando em casa, prepare-se normalmente e coloque-se em suas atividades diárias. Se você for responsável por outros, filhos, parceiros, pais, responsabilidades familiares, animais de estimação – siga seus regimes habituais. Mas, considere, há alguma possibilidade de um momento, apenas um momento, para parar de pensar nos outros e nos empregos e na pressa, para fazer uma pausa e fazer um balanço? Não, então vamos.

A maioria das pessoas encontrará um momento pela manhã para se refrescar com comida ou bebida. Permita-se aproveitar esse momento como uma oportunidade para se concentrar na ação de preparar e consumir aquele refresco. Talvez você ferva uma chaleira para fazer uma bebida quente , talvez simplesmente fique na frente de uma máquina de venda automática e selecione algo. Use esse espaço para permitir que sua mente se esvazie e se concentre apenas em sua respiração. Esteja ciente de como você está inspirando e expirando, respire fundo algumas vezes e, em seguida, deixe a respiração retornar ao seu ritmo natural e observe esse padrão. Em seguida, volte sua atenção para a ação de preparar sua bebida ou lanche. Observe sua postura, observar como você está de pé, ser consciente de seu entorno, as vistas, sons e cheiros.

Dois minutos de consciência enquanto você cuida de sua fome ou sede.

Vamos supor que você pode repetir esse cuidado de si mesmo com a comida ou bebida, pelo menos 3 vezes em seu dia.

Mais quatro minutos de consciência de cuidar de si mesmo.

Continue com o seu dia, a rotina diária de tarefas e atividades. Finalmente, você chega ao final do dia e tem a oportunidade de repetir mais as ações de autocuidado com as quais iniciou o dia.