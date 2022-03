Como harmonizar comida mexicana e vinho

Essa culinária é popular por seus sabores intensos e picantes, e a combinação com vinho deve ser feita com atenção

A culinária mexicana é conhecida por ser extremamente rica, com uma infinita variedade de ingredientes, temperos e, principalmente, por sua picância. Por esses fatores, a harmonização com vinho pode ser bastante difícil, pois o sabor da bebida pode atrapalhar a apreciação da comida, deixando-a ainda mais intensa ou com os sabores competindo entre si, não se complementando de forma agradável no paladar. Apesar de complicada, a tarefa não é impossível, e por isso, reunimos algumas dicas de como introduzir o consumo de vinhos com essa deliciosa variedade da culinária latino-americana.

Os pratos da culinária mexicana são, em sua maioria, muito picantes, e o álcool presente no vinho pode deixar o sabor da pimenta ainda mais acentuado. Por isso, é importante selecionar algumas opções com graduação alcoólica mais baixa. Sabores amadeirados também devem ser evitados, sejam eles brancos ou tintos, pois costumam trazer ainda mais amargor às papilas gustativas.

Outra característica que deve ser buscada nos vinhos para equilibrar os sabores desse tipo de culinária são os taninos moderados. Os taninos são substâncias encontradas principalmente na variedade de vinhos tintos, que provocam ao paladar um sabor mais amargo e ressecamento da boca. As bebidas ricas nesse nutriente não harmonizam bem com as comidas picantes e altamente condimentadas, pois podem intensificar esses sabores, causando desequilíbrio na boca.

De maneira geral, os vinhos meio-seco costumam ser boas opções para harmonizar com os pratos mexicanos. O seu sabor levemente adocicado ajuda a quebrar um pouco do sal utilizado e também parte da picância da comida, trazendo equilíbrio ao paladar.

Pratos que não levam carne em sua receita, como guacamole, costumam harmonizar bem com variedades de vinho branco. O abacate, ingrediente principal da guacamole, traz gordura ao prato e pode ser equilibrado com opções mais refrescantes e com alta acidez. Os vinhos brancos como Sauvignon Blanc, Riesling ou Chardonnay podem harmonizar bem com essa comida, assim como o Rosé e os espumantes.

Já as quesadillas possuem vários tipos de receitas e opções de recheio, que podem contar com queijos, carnes, bacon, frango, entre outros. Como a proteína animal não se encontra em posição de destaque nessa comida, e o queijo continua brilhando com maior peso, a harmonização é pensada com base nisso. As variedades de vinhos mais indicadas são os brancos como Sauvignon Blanc, Riesling e Chardonnay, que equilibram o sabor e a gordura do queijo com sua acidez e refrescância.

Os tacos e burritos têm como base uma tortilla de farinha de trigo ou farinha de milho (em algumas versões de taco) e recheios variados, que costumam ser uma explosão de sabores e ingredientes. Quando o recheio preparado contém carne vermelha ou de porco, os tintos são as melhores opções para acompanhamento. Nesse caso, é preciso selecionar opções com álcool mais baixo, meio-seco (mais adocicado) e taninos moderados. Com recheios de frutos-do-mar ou frango, os vinhos brancos e rosés formam combinações mais agradáveis, pois trazem leveza e frescor.

No caso de recheios vegetarianos, a harmonização vai depender do ingrediente utilizado. Em caso de serem vegetais mais leves ou até mesmo crus, o vinho branco é mais indicado para acompanhá-los. Enquanto isso, sabores mais fortes ou grelhados, como pimentão, feijão, cogumelos e berinjela, podem ser acompanhados de um vinho tinto.

Uma das receitas mais populares da culinária mexicana é o chilli com carne. Essa receita conta com carne vermelha, feijão, muita pimenta e tomates. Para equilibrar a proteína animal, os vinhos tintos costumam ser as melhores opções. Variedades como vinho Malbec, Pinot Noir, Gamay, Carmenere, Zinfandel e Merlot costumam fazer boas combinações com o prato, principalmente os mais frutados.

