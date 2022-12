Ideias de pratos para preparar no dia de aniversário

Quando estamos chegando na época do aniversário de alguém ou de si próprio, vem aquele questionamento: quais pratos escolher para esse momento especial? Então, começamos a pensar nas diversas opções que temos e sabemos como são várias, não é mesmo?

Seja as comidas ou bebidas, tudo deve ser escolhido e preparado corretamente para que nada saia do planejado, afinal, estamos falando de uma data importante em nossas vidas: mais um ciclo se iniciando. Por isso, para que ninguém fique com tantas dúvidas na hora de escolher, confira algumas dicas de pratos deliciosos que não podem faltar em uma festa de aniversário. Veja!

Salgados

Não poderíamos começar por um alimento que a maioria das pessoas adora e que combina muito com aniversário, os famosos salgados. Opte por coxinhas de frango, bolinho de queijo, bolinho de carne, quiche de queijo e até mesmo empada de palmito.

Se quiser algo mais sofisticado, escolha por salgados que contenham ingredientes mais diferenciados, como o queijo brie e salame, além disso o queijo parmesão também é super bem-vindo. Temos certeza que todos os convidados irão adorar saborear esses pratos e ficarão satisfeitos com a quantidade de opções que estarão disponíveis no cardápio.

Brigadeiro

Impossível não pensar em pratos com chocolates e o principal é o brigadeiro tradicional. O plano inicial é encomendar diversas unidades para não faltar para ninguém (temos ciência de que adultos e crianças adoram um docinho de festa), após isso pense como deixará em sua decoração para combinar com as outras partes, uma dica é deixar perto do bolo.

Sorvete

Que tal fazer algo diferenciado e distribuir sorvete? Pode ser picolé ou de massa, ambos são deliciosos e adoráveis. Escolha os sabores tradicionais: morango, chocolate e creme.

Se você preferir pelo sorvete de massa, dá para colocar pedaços de bolo para acompanhar ou também disponibilizar casquinhas, coberturas de caramelo, chocolate e morango e também gelatinas adocicadas.

Massas

Por fim, escolha pratos de massa como macarrão, nhoque e lasanha. Faça de uma forma que dê para os convidados se servirem como quiserem (seja de quantidade e opção de prato). Impossível não ficarem felizes, afinal, massa é algo que atrai bastante. Com isso, tenha plena convicção que o seu aniversário será uma delícia e completo!

Imagem de Fabiano Panisson por Pixabay