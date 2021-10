COOP lança Empório de Frios

Com a proposta de deixar a jornada de compras dos cooperados e clientes ainda mais conveniente e produtiva, a Coop acaba de lançar o empório de frios, inicialmente instalado nas lojas de Santo André (avenida Industrial, 2201) e de São Caetano do Sul (rua Joana Angélica, 711).

Empório de Frios

A categoria de frios ganhou nova roupagem, com ambientação, exposição e comunicação visual mais assertivas, tanto no atendimento no balcão, quanto na área de embalados, dando mais transparência aos produtos. No novo espaço é possível encontrar desde queijos, salame, peito de peru, peito de frango, mortadela (tradicional/ defumada/ saborizadas com pistache/ azeitona), presunto tradicional e tipo parma, jamón, lombo canadense, levíssimo e diversos outros embutidos.

Edna Figueiredo, compradora de perecíveis, explica que o projeto desenvolvido em parceria com a Seara contemplou ainda melhorias no sortimento, no fatiamento dos frios, na adequação das bandejas e, não menos importante, na capacitação dos colaboradores. “Trata-se de um projeto-piloto, com potencial para avançar para outras lojas”, adianta.

Coop

